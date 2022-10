Fenič: Firma pořádající Febiobest už ho nesmí pořádat, hledám nového vlastníka

Praha - Společnost provozující filmový festival Febiofest jej už nesmí dál pořádat. ČTK to dnes sdělil zakladatel a dlouholetý prezident festivalu Fero Fenič. Do svého vlastnictví získal zpátky ochranné známky Febiofestu a hledá nového vlastníka, který by mohl v pořádání filmové přehlídky v Praze pokračovat. Současně odstoupil z funkce čestného prezidenta festivalu. Vykonával ji od roku 2012 poté, co se pořádání Febiofestu vzdal.

"Ochranné známky (domény) Febiofest a Mezinárodní filmový festival Praha – Febiofest, které se mi podařilo znovu získat zpět do svého vlastnictví, nesmí bez mého souhlasu užívat žádná třetí osoba. Společnosti, která MFF Praha - Febiofest dosud provozovala, tímto zároveň končí právo MFF Praha - Febiofest pořádat dál," uvedl režisér. Febiofest v předchozích letech organizovala společnost ředitele festivalu Kamila Spáčila, která ji podle Feniče dovedla k insolvenci.

Fenič dnes ČTK řekl, že jubilejní 30. ročník chystaný na duben příštího roku se neuskuteční. Buď se podaří najít subjekt, který by festival převzal a pokračoval v tradici, nebo festival skončí. "Nemám už v mém věku dost sil a energie, abych to znovu převzal, ale hledám všechny způsoby, jak Febiofest, moje dítě, zachránit, aby mohl žít dál," dodal.