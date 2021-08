Federerův start na US Open je kvůli kolenu nejistý

Curych - Švýcarský tenista Roger Federer dva týdny před startem US Open neví, zda se závěrečného grandslamu sezony zúčastní. Dvacetinásobný grandslamový vítěz, jenž oslavil v neděli 40. narozeniny, má stále potíže s pravým kolenem, s nímž se loni podrobil dvěma operacím.

"Od Wimbledonu jsem dlouho nic nedělal. Brzy se ale sejdu s lékaři a svým týmem a uvidíme, co bude dál. Momentálně je to všechno poměrně nejisté," řekl Federer švýcarskému deníku Blick.

Bývalý dlouholetý vládce světového tenisu naposledy hrál právě na londýnské trávě, kde vypadl ve čtvrtfinále. Poté kvůli obnoveným problémům s kolenem odřekl start na olympijských hrách v Tokiu a aktuálně nestartuje ani v Torontu na přípravném turnaji před US Open.

Od návratu na ATP Tour po více než roční pauze letos v březnu v Dauhá odehrál Federer jen 13 zápasů a zvyká si na nový přístup, který přirovnal k boxu. "Člověk má mnohem méně soubojů, musí se tedy mnohem více soustředit na jednotlivé duely. To jsem se musel naučit," řekl vítěz 103 turnajů.

Kvůli zdravotním problémům, jež se mu většinu kariéry vyhýbaly, si musí Federer nyní klást úplně jiné otázky. "Dřív to bylo jednoduché: Jak jsem na tom v žebříčku? Na jaký další turnaj jedu? Teď je to komplikovanější: Jak se budu cítit, až začnu s tréninkem? Čeho můžu ještě dosáhnout? Jaké mám cíle? Jak to dám všechno dohromady s rodinou? Co mi na to řekne zbytek týmu?" vyjmenovával otec čtyř dětí. "Je to opravdu úplně jiné než před deseti lety," dodal basilejský rodák.

Čtyřicetiny oslavil Federer s přáteli a rodinou a kromě problémového kolena se cítí fit. "Den po oslavě čtyřicetin to bylo překvapivě dobré. Bylo to trochu jako při nástupu nového milénia, když se říkalo, že přestanou fungovat počítače. Ráno jsem se ale probudil jako čtyřicetiletý a zaznamenal jsem, že je všechno stejné jako den předtím. Ulevilo se mi, že je všechno v pohodě," řekl jeden z nejlepších tenistů historie.