Švýcarský tenista Roger Federer se osvěžuje mezi výměnami v zápase US Open proti Australanovi Johnu Millmanovi hraném 4. září 2018. ČTK/AP/Jason DeCrow

New York - Pětinásobný vítěz tenisového US Open Roger Federer skončil letos v New Yorku už v osmifinále. Sedmatřicetiletý Švýcar nestačil na Australana Johna Millmana, 55. hráč světového žebříčku ho porazil 3:6, 7:5, 7:6, 7:6. S napětím očekávaná čtvrtfinálová bitva Federera se Srbem Novakem Djokovičem se tak neuskuteční.

Druhý nasazený švýcarský tenista, vítěz dvaceti grandslamových turnajů, sice poměrně snadno získal první set a ve druhém měl dva setboly, ale soupeř je odvrátil a navrch měl i v dramatických koncovkách dalších setů. Federer promarnil setbol i ve třetí sadě, kterou nakonec prohrál v tie-breaku.

Nezvládl pak ani zkrácenou hru ve čtvrtém setu. V ní udělal dvě dvojchyby, celkem si jich připsal deset a navíc nasbíral 77 nevynucených chyb. V závěrečném tie-breaku prohrával už 1:6, ještě odvrátil dva mečboly, ale víc už toho nestihl. Na US Open prohrál vůbec poprvé s hráčem mimo první padesátku světového žebříčku.

Millman přiznal, že ho v úvodním setu svazovala nervozita, postupně se ale spolehl na svou bojovnost. "Abych byl upřímný, na začátku jsem se cítil jako jelen chycený ve světle reflektorů. Roger mě měl na provázku a vodil si mě po kurtu," řekl. "Zatím tomu nedokážu úplně uvěřit. Rogera a všechno, co udělal pro tenis, ohromně respektuju. Je to můj hrdina. Dneska nebyl v nejlepší formě, ale já to beru," dodal po tři a půl hodiny trvající bitvě.

S úřadujícím vítězem Wimbledonu a dvojnásobným šampionem US Open Djokovičem se devětadvacetiletý Millman utká podruhé v kariéře. Letos v Queen's Clubu proti němu uhrál jen tři gamy.

Ve druhém čtvrtfinále mužské dvouhry dojde na opakování finále z roku 2014. Chorvat Marin Čilič si ve třech setech poradil s Belgičanem Davidem Goffinem 7:6, 6:2, 6:4 a střetne se s Japoncem Keiem Nišikorim, kterého tehdy v duelu o titul zdolal.

Velkolepě oslavila v New Yorku své třicetiny Španělka Carla Suárezová. Marii Šarapovovou porazila ve 4. kole 6:4, 6:3, Rusce uštědřila v New Yorku vůbec první prohru po 22 zápasech pod reflektory a postoupila do čtvrtfinále.

"Jsem nadšená, protože jsem odehrála výborný zápas. A poprvé jsem v sezoně nastoupila ve večerním utkání," řekla Suárezová. Obecenstvo bývalé světové šestce zazpívalo "happy birthday". "Moc děkuju," usmála se Španělka.

Utkání na centrkurtu zvládla výborně, vítězce US Open z roku 2006 Šarapovové vzala šestkrát servis a sama přišla o podání jen třikrát. "Maria je vynikající hráčka, jedna z nejlepších a tahle výhra je pro mě něco mimořádného," řekla Suárezová.

Připustila, že večerní zápasy na kurtu Arthura Ashe jsou občas pro hráče nepříjemné. "Hraje muzika, diváci jsou hluční a je to celé bláznivé. Je to velká show, ale pro hráče je složité se soustředit, alespoň já to tak mám," uvedla.

Pětinásobná grandslamová šampionka Šarapovová, která naopak noční bitvy miluje, usnadnila soupeřce postup 38 nevynucenými chybami a osmi dvojchybami. "Bylo to z mé strany hodně nahoru dolů, zatímco Carla předvedla velmi komplexní výkon. Nevyužila jsem svoje šance, hrála jsem při nich krátké míče a chybovala," řekla Šarapovová.

Třicátou nasazenou Suárezovou čeká ve čtvrtfinále loňská finalistka Madison Keysová z USA. "Fanoušci ji poženou, pomůžou. Budu muset hrát znovu hodně solidně, běhat a bojovat. To je můj styl, můj tenis," řekla Španělka.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo: Čilič (7-Chorv.) - Goffin (10-Belg.) 7:6 (7:6), 6:2, 6:4, Federer (2-Švýc.) 3:6, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3).

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo: Suárezová (30-Šp.) - Šarapovová (22-Rus.) 6:4, 6:3.

Junioři:

Čtyřhra - 1. kolo: Álvarez, Klier (Šp./Braz.) - Štyler, Tadžima (7-ČR/Jap.) 6:4, 7:5, De Jong, Wenger (Niz./Švýc.) - Lehečka, Bovy (ČR/Belg.) 6:1, 6:4.