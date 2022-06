Federer si na návrat k tenisu ještě počká, doufá ve start na Laver Cupu

Lausanne (Švýcarsko) - Švýcarský tenista Roger Federer po takřka roční pauze stále neví, kdy se bude moci vrátit na kurty. Dvacetinásobný grandslamový šampion přiznal v rozhovoru pro stanici SRF, že tenis musí ještě počkat, zopakoval ale, že by se rád představil na zářijovém Laver Cupu, u jehož zrodu stál.

Čtyřicetiletá tenisová hvězda si zatím občas zahraje jen se svými dětmi, jinak se věnuje převážně rehabilitaci a práci na fyzičce. Po třetí operaci pravého kolena vše postupuje pomaleji. "Byl jsem na operaci na konci srpna a už tehdy mi to bylo jasné. Lidi se mě často ptají, jak to vypadá, a já musím opakovat, že to chce víc času," uvedl osminásobný vítěz Wimbledonu.

Při snaze o návrat se chce vyhnout přetížení a opakování problémů. "Musím zůstat trpělivý, ale stále dělám pokroky," dodal. Zatím předpokládá, že se na kurty postaví při Laver Cupu, který se bude hrát v Londýně od 23. září, a poté v říjnu na turnaji v rodné Basileji.

Kvůli opakovaným zdravotním problémům odehrál Federer v roce 2020 pouze šest zápasů a vloni třináct. Na kurtech se naposledy představil vloni ve Wimbledonu, v žebříčku ATP se mezi tím propadl na 50. místo.