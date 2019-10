Federer se zúčastní tenisového turnaje na OH v Tokiu

Tokio - Grandslamový rekordman Roger Federer potvrdil, že se příští rok v Tokiu hodlá zúčastnit popáté v kariéře olympijského tenisového turnaje. Zlato z olympijské dvouhry je jedinou velkou trofejí, která fenomenálnímu Švýcarovi ve sbírce chybí.

"Posledních pár týdnů, možná spíš měsíců, jsem se bavil se svým týmem o tom, co mám dělat příští rok v létě mezi Wimbledonem a US Open. Nakonec rozhodlo moje srdce o tom, že bych chtěl ještě jednou hrát na olympiádě," uvedl dnes během sponzorské akce v Tokiu Federer, jenž krátce po skončení tenisového turnaje na OH oslaví devětatřicáté narozeniny.

Federer se poprvé představil pod pěti kruhy v Sydney v roce 2000, kde skončil čtvrtý. O čtyři roky později, kdy byl stejně jako v Pekingu 2008 vlajkonošem švýcarské výpravy, ho nečekaně ve 3. kole vyřadil Tomáš Berdych. V Číně získal Federer zlato ve čtyřhře po boku Stana Wawrinky, v Londýně 2012 prohrál na trávě ve Wimbledonu finále s Andym Murraym a před třemi lety v Riu de Janeiro nestartoval kvůli zranění kolena.