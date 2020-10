Federer pogratuloval Nadalovi k tomu, že vyrovnal jeho rekord

Paříž - Roger Federer pogratuloval Rafaelu Nadalovi k tomu, že dnešním třináctým triumfem na Roland Garros vyrovnal jeho rekordní sbírku 20 grandslamových titulů. Devětatřicetiletý Švýcar na twitteru napsal, že k o pět let mladšímu Španělovi choval vždy jako hráči a šampionovi maximální respekt.

"Už mnoho let je Rafa můj největší soupeř a myslím, že díky tomu jsme se oba stali lepšími hráči. Proto je pro mě opravdová čest pogratulovat mu k jeho dvacátému grandslamovému titulu," uvedl Federer, který v červnu kvůli zranění kolena předčasně ukončil sezonu.

"A zvlášť je úžasné, že nyní vyhrál Roland Garros už potřinácté, což je jeden z největších sportovních výkonů," napsal Švýcar několik minut poté, co Nadal ve finále pařížského turnaje porazil 6:0, 6:2 a 7:5 Srba Novaka Djokoviče.

"Doufám, že číslo 20 je pouze další krok v pokračující cestě nás obou. Dobrá práce, Rafo. Zasloužil sis to," dodal Federer, jenž svůj dvacátý grandslam vyhrál na Australian Open 2018.

Nadal ovládl Roland Garros bez ztráty setu a ve finále nedal šanci Djokovičovi, jenž letos kromě diskvalifikace na US Open neprohrál zápas. Španělův výkon uchvátil mimo jiné šestinásobného grandslamového vítěze Borise Beckera. "Nadal hraje ve svém vlastním světě, který zná jen on. Ještě nikdy jsem ho neviděl předvádět na antuce lepší tenis. A to mu je čtyřiatřicet let, jak jen to dělá?" uvedl bývalý německý tenista.

Gratulaci zaslala Nadalovi po twitteru i senzační šampionka ženské dvouhry Iga Šwiateková, pro niž byl sobotní triumf největším úspěchem začínající kariéry. "Je úžasné, že se mohu o tuto zkušenost s tebou dělit. Mám ale vlastně právo něco takového říct?" napsala devatenáctiletá Polka.