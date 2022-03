Federer podle kouče nejspíš poprvé v kariéře nebude hrát Wimbledon

Bern - Švýcarský tenista Roger Federer, jenž se zotavuje po operaci kolena, podle svého trenéra pravděpodobně vynechá letošní Wimbledon, který osmkrát vyhrál. Právě na londýnském grandslamu se bývalý první hráč světa loni představil naposledy. Poté absolvoval už třetí operaci kolena během dvou let.

"Nepočítám s tím, že by Wimbledon hrál. Neříkám, že je to nemožné, ale nedokážu si to představit. Pořád je ve fázi rehabilitace. Musí zapracovat nejen na kolenu, ale i na svalech. Celé tělo potřebuje posílit. Jde o celkovou kondici," řekl kouč Severin Lüthi německému listu Tages-Anzeiger.

Čtyřicetiletý Federer má ve sbírce 20 grandslamových titulů, o jeden méně než rekordman Španěl Rafael Nadal. Ve Wimbledonu triumfoval naposledy v roce 2017. Na svém oblíbeném turnaji během kariéry ještě nikdy nechyběl.