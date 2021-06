Federer po postupu do osmifinále odstoupil z French Open, šetří koleno

Paříž - Dvacetinásobný grandslamový vítěz Roger Federer se po postupu do osmifinále odhlásil z Roland Garros. Švýcarský tenista bojoval v sobotním nočním zápasu 3. kola na pařížské antuce tři a půl hodiny s Němcem Dominikem Koepferem a na pokračování v turnaji se vzhledem k blížícímu se Wimbledonu necítí. Devětatřicetiletý Federer se vrací po dvou operacích kolena a stále není plně fit.

"Po diskuzích se svým týmem jsem se rozhodl odhlásit z French Open. Po dvou operacích kolena a více než roční rehabilitaci je pro mě důležité naslouchat svému tělu a neuspěchat návrat," uvedl v tiskovém prohlášení Federer. "Jsem nadšený, že jsem tu odehrál tři zápasy. Není nic lepšího než být znovu na kurtu," dodal.

V pondělním osmifinále se měl Federer střetnout s Italem Matteem Berrettinim, jenž tak po jeho odhlášení postoupil do svého prvního pařížského čtvrtfinále.

O možnosti odstoupení z turnaje hovořil Federer bezprostředně po zápase s Koepferem, který se hrál na prázdném kurtu Philippea Chatriera a skončil tři čtvrtě hodiny po sobotní půlnoci Švýcarovým vítězstvím 7:6, 6:7, 7:6 a 7:5. Pro dvacetinásobného grandslamového šampiona to byl teprve šestý duel během 17 měsíců, z nichž většinu vynechal kvůli problémům s kolenem.

Už před startem Roland Garros uvedl Federer, že od sebe na pařížské antuce příliš neočekává a že jeho hlavním cílem je Wimbledon, který začíná 28. června. "Musíme to zanalyzovat a rozhodnout se, zda pokračování v turnaji není moc velký risk. Jestli by nebylo lepší si odpočinout," řekl po postupu do osmifinále Federer, jenž má v plánu od 14. června hrát na trávě v Halle.

"Protože nemám mezi Paříží a Halle týden pauzy jako obvykle, musíme rozhodnout, co je pro mě z hlediska Wimbledonu nejlepší," řekl osminásobný vítěz z londýnské trávy. "Mám za sebou zápas, v němž jsem mohl jít do pátého setu, a těžko říct, v jakém stavu bych se druhý den probudil. Je to zajímavá situace, abych to řekl mírně. Rozhodně teď zažívám jiné časy než dřív," dodala bývalá dlouholetá světová jednička.

Federer mohl ve čtvrtfinále v Paříži narazit na aktuálního vládce světového tenisu Novaka Djokoviče. Srb stejně jako další Federerův velký rival Rafael Nadal ze Španělska ještě v Paříži neztratil set. "Byl bych rád v Rafově nebo Novakově kůži, protože si mohou říct, 'Cítím se dobře, hraju dobře, vítězím'. Já ale takový pocit teď nemám. Tohle všechno jsou pro mě postupné kroky v mém comebacku," řekl jeden z nejlepších tenistů historie, jenž oslaví v srpnu čtyřicetiny.