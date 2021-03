Federer během dlouhé pauzy na konec kariéry nepomyslel

Dauhá - I když nehrál žádný turnaj přes 13 měsíců, s myšlenkami na konec kariéry švýcarský tenista Roger Federer nekoketoval. Po loňských dvou operacích kolena se devětatřicetiletá legenda představí v tomto týdnu v Dauhá.

"Mám radost, že jsem zase na turnaji. Byla to dlouhá doba. Nikdy bych si nepomyslel, že to bude trvat tak dlouho," řekl novinářům v Dauhá vítěz rekordních 20 grandslamů, jenž startoval naposledy loni na Australian Open.

O svou formu Federer obavy nemá, tenis je pro něho prý jako jízda na kole. Je však zvědavý, jak na tom bude v zápasech s koleny.

Podle toho, jak si povede v příštích měsících, se rozhodne, co dál. "Je to rarita, aby se někdo v téměř 40 letech vracel po takové době. Ale rozhodl jsem se hned na začátku, že nechci nic uspěchat. Důležité je, že jsem v pořádku, nic mě nebolí a můžu si to na okruhu užívat. Takže uvidíme, jak to půjde," řekl Federer.

"Konec kariéry nebyl nikdy ve hře. Pokud by mě kolena trápila dlouhodobě, pak by se o tom dalo uvažovat. Mám pocit, že jsem ještě neřekl poslední slovo. Užívám si tenis i cestování. Ale vracím se hlavně proto, že chci hrát zase s těmi nejlepšími na těch největších turnajích a některé snad zase vyhrát. A snad si znovu zahraju před diváky," uvedl bývalý první hráč světa s odkazem na absenci fanoušků na turnajích kvůli koronaviru.

V Dauhá začne coby nasazená dvojka v druhém kole zápasem proti vítězi utkání mezi Britem Danem Evansem a Francouzem Jérémym Chardym.