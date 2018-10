Šanghaj - Po Alexanderu Zverevovi zpochybnili svou účast ve finálovém turnaji Davisova poháru i dvě z největších hvězd současného tenisu Roger Federer a Novak Djokovič. Soutěž by měla po radikální změně formátu od příštího ročníku vrcholit turnajem pro osmnáct týmů ve druhé polovině listopadu.

"Silně o tom pochybuji. Uvidíme, co bude," řekl sedmatřicetiletý Švýcar na turnaji Masters v Šanghaji k případné účasti ve finále. "Myslím, že to není nic pro mne. To udělali pro příští generace hráčů," dodal.

Ani jednadvacetiletý Zverev ovšem není z reformy nadšený a už dříve kategoricky odmítl, že by ve finále hrál. Podle něho je načasování turnaje nepřijatelné. "V listopadu už hrát nebudu. Myslím, že to tak budou mít všichni špičkoví hráči," zopakoval tento týden v Šanghaji své stanovisko pátý hráč světa.

Termínem není nadšený ani Djokovič, který se o případném startu ještě definitivně nerozhodl. "Uvidíme. Zatím si nejsem jistý," řekl v Šanghaji srbský tenista. "Myslím, že datum Davis Cupu je opravdu špatné, zvlášť pro nejlepší hráče," konstatoval.

Vzhledem k tomu, že ATP se rozhodla oživit projekt Světového poháru tenisových družstev, bude podle Djokoviče program ještě víc našlapaný. Obnovenou premiéru bude mít soutěž v lednu 2020 v Austrálii, tedy jen několik týdnů po finále nového Davis Cupu. "Mezi těmito dvěma dám přednost Světovému poháru, protože je to akce ATP," vzkázal.

Účast na finálovém turnaji, který bude v roce 2019 hostit od 18. do 24. listopadu Madrid, mají zatím jistou letošní semifinalisté z Francie, Španělska, Chorvatska a USA, divoké karty dostaly Argentina a Velká Británie. Dalších dvanáct týmů včetně českého, švýcarského či srbského bude hrát o postup v únorovém kvalifikačním kole. Švýcarsko se utká s Ruskem, Srbsko s Uzbekistánem a Česko s Nizozemskem.