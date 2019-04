Prostějov - Karolína Muchová rozehraje baráž tenistek o Světovou skupinu Fed Cupu s Kanadou. V úvodní sobotní dvouhře se při své premiéře v soutěži na antuce v Prostějově střetne od 13:30 s Rebeccou Marinovou. Ke druhé dvouhře nastoupí Markéta Vondroušová s šestnáctiletou Leylah Fernandezovou.

"Věřím v naši sílu, která by se měla projevit v kvalitě hry, ale Fed Cup dělá hrdiny a stát se může cokoli. Chceme tohle utkání zvládnout a vyhrát tři body," řekl český kapitán Petr Pála. "Asi všichni čekají, že lehce vyhrajeme, protože jsme žebříčkově lepší, ale budou nepříjemné," upozornila jednička Vondroušová.

V neděli se v Národním tenisovém centru Morava střetnou od 12:00 týmové jedničky a po nich dvojky. Do čtyřhry jsou nahlášeny Barbora Krejčíková s Marií Bouzkovou. V nedělních zápasech můžou kapitáni udělat v nominacích změny, v českém týmu by tak mohla dostat šanci i s kariérou se loučící Lucie Šafářová. "Každým dne se lepší a určitě může nastoupit v neděli do dvouhry i do čtyřhry," poznamenal kapitán.

Na post dvojky ale pro sobotu vybral 106. hráčku světa Muchovou. "Hrála na turnajích těžké zápasy a hrála dobře od konce loňského roku až doteď. Líbila se mi i její hra na antuku. Hraje pestře a zdála se mi nejjistější," vysvětlil Pála.

Dvaadvacetiletá Muchová zažije premiéru ve Fed Cupu kousek od rodné Olomouce. Přijet mají rodiče a asi desítka kamarádů. "Určitě bude před zápasem nervozita a tlak, ale těším se. Je vyprodáno a atmosféra bude super," uvedla Muchová.

S Marinovou, 184. na žebříčku WTA, se nikdy nestřetla a ani ji neviděla. "Vůbec ji neznám," prohlásila a je na tom tudíž stejně jako Vondroušová. Obě se proto šly podívat na odpolední trénink Kanaďanek. "Abychom věděly, co nás čeká," řekly.

Vondroušovou čeká s Fernandezovou souboj levaček. Soupeřka je sice až 376. hráčkou pořadí WTA, ale zároveň letošní finalistkou juniorky na Australian Open. "Asi hraje výborně, když hrála finále juniorky v šestnácti. Nesmí se podceňovat," řekla Vondroušová.

Češky hrají baráž poprvé od roku 2008. Tehdy se přes Izrael dostaly do elitní Světové skupiny a od té doby získaly šest titulů během osmi let. Otázkou je, zda se bude skutečně sestupovat. Mezinárodní tenisová federace ITF uvažuje o rozšíření soutěže na 16 družstev. Rozhodnutí padne během Roland Garros.

Možná i proto jsou oba týmy v Prostějově bez nejlepších hráček. "Nemyslíme na to, jestli se zápas musí nebo nemusí vyhrát. Každý vyhraný zápas ve Fed Cupu se počítá a holkám vždycky pomohl v kariéře. Když si tím projdou, tak jim to pomůže zvládat tlak na turnajích, protože v týmových soutěžích je fakt velký," řekl Pála.

V domácím výběru chybějí Petra Kvitová, Karolína Plíšková i světová deblová jednička Kateřina Siniaková. Kanaďanky přijely bez zraněné komety sezony Biancy Andreescuové i bez někdejší finalistky Wimbledonu Eugenie Bouchardové.

Kanadu tenistky ve Fed Cupu porazily ve všech šesti vzájemných zápasech. Naposledy zvítězily v prvním kole před čtyřmi lety.

Los baráže Fed Cupu ČR - Kanada (antuka, Prostějov):

Sobota 20. dubna: 13:30 Muchová (106. WTA) - Marinová (184.), Vondroušová (47.) - Fernandezová (376.).

Neděle 21. dubna: 12:00 Vondroušová - Marinová, Muchová - Fernandezová; Bouzková, Krejčíková - Dabrowská, Fichmanová.