Fed: Stav ekonomiky USA se zlepšil, budoucnost je ale nejistá

Washington - Ekonomika Spojených států vykazuje výrazné zlepšení od doby, kdy ji pandemie nemoci covid-19 stáhla do recese. Její budoucí vývoj však zůstává nejistý, americká centrální banka (Fed) proto v případě potřeby přistoupí k dalším stimulačním opatřením. V projevu k výboru pro finanční služby Sněmovny reprezentantů to dnes řekl šéf Fedu Jerome Powell.

Bankéř poukázal na oživení trhu práce a výdajů domácností, ekonomika však podle něj nadále zaostává za úrovní z období před příchodem koronavirové krize.

"Cesta před námi je stále velmi nejistá," uvedl šéf Fedu. "Úplné zotavení pravděpodobně nastane teprve tehdy, když si budou lidé jisti, že je bezpečné znovu se zapojit do široké škály aktivit," dodal.

Do té doby je Fed podle Powella nadále odhodlán dělat vše, co je v jeho silách, aby zajistil co nejsilnější oživení ekonomiky a omezil trvalé hospodářské škody.

Hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států se ve druhém čtvrtletí v přepočtu na celý rok propadl o rekordních 31,7 procenta po pětiprocentním poklesu v prvním kvartálu. Spojené státy jsou největší ekonomikou na světě.