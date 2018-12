Washington - Růst cen, který přinesla dovozní cla, zasáhl celou ekonomiku USA, nicméně inflace se ve většině částí země zvyšuje pouze mírným tempem. V pravidelné situační zprávě o vývoji ekonomiky, takzvané Béžové knize, to dnes uvedla americká centrální banka (Fed). Ekonomika podle ní pokračuje v mírném až přiměřeném růstu.

Zpráva vychází z údajů získaných v listopadu ve všech 12 měnových distriktech. Uvádí se v ní, že v řadě průmyslových odvětví je napjatá situace v oblasti pracovního trhu a že růst mezd "směřuje k horní hranici mírného až přiměřeného růstu".

Béžová kniha zmiňuje obavy podnikatelského sektoru z růstu cel, někteří výrobci už museli zvýšit ceny, protože kvůli clům se jim zvýšily náklady na vstupní komponenty. Zprávy o růstu nákladů způsobeném celními sazbami už nehlásí jen výrobci, ale také maloobchodníci a restaurace, uvedl Fed.

Očekává se, že centrální banka na svém příštím zasedání 18. až 19. prosince opět zvýší úrokové sazby. Letos to učinila už třikrát. Podle jejích představitelů by silná americká ekonomika mohla přinést růst inflace, pokud by se dál nezvýšily náklady na výpůjčky.

Šéf Fedu Jerome Powell současně naznačil, že tříleté období zpřísňování měnové politiky se blíží k závěru. Řekl, že bankéři hledají projevy zpomalování globálního růstu a že obchodní válka mezi USA a Čínou si na americké ekonomice možná vybere svou daň.

Oficiální název americké centrální banky je Federální rezervní systém. Skládá se z 12 Federálních rezervních bank, z nichž každá zastupuje jeden měnový distrikt. Federální rezervní banky pak mají své pobočky, kterých je celkem 24.