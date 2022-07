Fed podle očekávání zvýšil základní úrok o 0,75 procentního bodu

Washington - Měnový výbor americké centrální banky (Fed) na závěr dvoudenního zasedání zvýšil základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu do pásma 2,25 až 2,50 procenta. Zvyšováním úroků se snaží zpomalit inflaci, která je nejvyšší za čtyři desetiletí. V prohlášení Fed dodal, že navzdory důkazům o zpomalování ekonomiky plánuje další zvyšování výpůjčních nákladů.

Zvýšení úroků je v souladu s očekáváním analytiků. Stejným tempem rostly úroky i předchozí měsíc. Od počátku letošního roku již Fed zvýšil svoji základní úrokovou sazbu o 2,25 procentního bodu, uvedla agentura Reuters.

Zvýšení úrokové sazby zdražuje úvěry a snižuje poptávku. To pomáhá zpomalovat inflaci, zároveň ale oslabuje hospodářský růst. Centrální banka se proto musí snažit zvýšit úrokové sazby natolik, aby omezila inflaci, a zároveň neohrozila ekonomický růst a trh práce. V boji s inflací zatím nebyl zaznamenán velký pokrok. Známky ekonomického napětí se ale hromadí. Představitelé Fedu tak musí zvážit, jak moc dále zpřísnit měnovou politiku, aby to nevyvolalo recesi.

Šéf Fedu Jerome Powell se nedomnívá, že by se americká ekonomika v současné době nacházela v recesi. Řekl to na tiskové konferenci Její výkon však zpomaluje a Fedu se tak zužují možnosti, aby svými kroky nestáhl ekonomiku do recese.

Základní úroková sazba se nyní nachází na úrovni, která má podle většiny představitelů Fedu neutrální ekonomický dopad. To v podstatě znamená, že Fed ukončil své snahy z pandemické éry, kdy podporoval výdaje domácností a podniků levnými penězi.

Dnešní prohlášení příliš nenaznačilo, jaké kroky může Fed podniknout na svém dalším zasedání. Rozhodnutí bude do značné míry zřejmě záviset na tom, zda nadcházející údaje ukáží, že inflace začíná zpomalovat. Analytici nyní předpokládají, že Fed na zářijovém zasedání zvýší základní úrokovou sazbu nejméně o půl procentního bodu.

Powell prohlásil, že není dostatečně jasné, jakým směrem se bude ekonomika do budoucna vyvíjet. Vzhledem k tomu Fed nemůže poskytnout spolehlivé informace o dlouhodobějším směrování své měnové politiky a úrokových sazeb, jak činil v minulosti. Na příštím zasedání v září by však mohlo být nutné nové "neobvykle vysoké" zvýšení sazeb. Zářijové rozhodnutí bude záviset na ekonomických ukazatelích, které budou do té doby zveřejněny, dodal Powell.

Poslední údaje ukázaly, že meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v červnu zrychlilo na 9,1 procenta z květnových 8,6 procenta. Inflace tak byla nejvýše od listopadu 1981. Podle Fedem preferovaného měřítka inflace dosahuje více než trojnásobku dvouprocentního cíle centrální banky.