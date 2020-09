Fed Cup ponese jméno Billie Jean Kingové

Londýn - Tenisový Fed Cup ponese na počest bojovnice za rovnost pohlaví a sociální spravedlnost jméno Billie Jean Kingové. Přejmenování prestižní ženské soutěže dnes oznámila mezinárodní federace ITF, o Billie Jean King Cup se bude hrát poprvé na finálovém turnaji v roce 2021 i za účasti českých tenistek.

"Jsem z toho stále v šoku. Je to obrovská čest, ale zároveň odpovědnost. Je to bláznivé, je to skvělé, je to nádherné," uvedla šestasedmdesátiletá Američanka Kingová, jež je s deseti triumfy v roli hráčky či kapitánky rekordmankou soutěže.

Billie Jean King Cup bude první globální týmovou soutěží pojmenovanou po ženě. Změna názvu přichází v době, kdy ITF zvýšila prize money na úroveň mužského Davis Cupu, a připomíná padesátileté výročí boje Kingové za založení ženského tenisového okruhu.

"Myslím, že už bylo dlouho na čase. Všechny velké týmové soutěže včetně Davis Cupu mají název po mužích, takže je skutečně příhodné, aby ženské mistrovství světa bylo pojmenováno po někom tak ikonickém jako Billie Jean Kingové, jež změnila tvář ženského sportu," uvedl prezident ITF David Haggerty.

Kingová a její kolegyně, pro něž se vžilo označení "Original 9" (původní devítka), riskovaly v roce 1970 své kariéry a založily Virginia Slims tour. Ta dala základ vzniku organizaci WTA, jež od roku 1973 zastřešuje ženský profesionální tenis.

"Billie Jean Kingová se zasloužila o rozvoj ženského světového tenisu a její jméno je symbolem jeho zrovnoprávnění. Nyní i my budeme bojovat v reprezentační týmové soutěži o trofej, která nese jméno světové legendy. Reprezentovat svou zemi pro mě byla, je a vždy bude velká čest," uvedla šestinásobná vítězka soutěže Petra Kvitová.

Během kariéry získala Kingová 39 grandslamových titulů, z toho dvanáct ve dvouhře. Šestkrát triumfovala ve Wimbledonu. V roce 1987 byla uvedena do Síně slávy a její jméno od roku 2006 nese Národní tenisové centrum v newyorském Flushing Meadows, kde se koná grandslamové US Open.

Ženská obdoba Davis Cupu se hraje od roku 1963. Jeho premiérový ročník ještě pod původním jménem Pohár federace vyhrály tenistky USA za účasti Kingové. Američanky jsou s 18 tituly rekordmankami soutěže, druhým nejúspěšnějším týmem jsou Češky, které zvítězily včetně společného československého týmu jedenáctkrát.

"Je to zajímavý krok, který povede k dalšímu zatraktivnění největší ženské týmové soutěže na světě. Věřím, že jméno Billie Jean Kingové bude motivovat nejlepší světové hráčky k pravidelné reprezentaci svých zemí. Právě Billie Jean Kingová byla vždy příkladem reprezentace, a to jak hráčka, tak i jako kapitánka," uvedl dlouholetý úspěšný kapitán českého týmu Petr Pála.

Letošní vyvrcholení soutěže, jež se mělo po změně formátu ze zápasů na hřišti jednoho ze soupeřů odehrát v rámci finálového turnaje v Budapešti, bylo kvůli pandemii koronaviru odloženo na příští rok. Mezi dvanácti účastníky nechybějí ani Pálovy svěřenkyně.