Washington/Nusa Dua (Indonésie) - Prezident Spojených států Donald Trump v posledních dnech stupňuje kritiku americké centrální banky (Fed), která podle něj příliš rychle zvyšuje úrokové sazby. Na obranu Fedu a jejího šéfa Jeromeho Powella se dnes postavila šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeová, podle níž je takové zvyšování úroků "legitimní a nezbytné". Šéfa Fedu podpořili i další centrální bankéři.

Stoupající úrokové sazby mají negativní dopad na poptávku po akciích. "Myslím, že se Fed zbláznil," řekl Trump po středečním propadu na amerických akciových trzích. Naznačil, že Fed je za tento propad akcií zodpovědný. Lagardeová ale dnes v reakci na Trumpovo prohlášení uvedla, že by šéfa Fedu Powella s "bláznivostí" nespojovala.

Hlavní akciové indexy v USA ve středu odepsaly přes tři procenta, index Nasdaq Composite dokonce více než čtyři procenta. Nejvíce ztrácely technologické tituly, kde byly ztráty ještě mnohem hlubší.

Na stranu Fedu se podle serveru CNBC postavili i další významní činitelé ze světa financí. Guvernér britské centrální banky Mark Carney například pochválil Powellovy znalosti ohledně amerického i světového finančního systému a předseda správní rady největší švýcarské banky UBS a bývalý guvernér německé centrální banky Axel Weber vyjádřil přesvědčení, že Fed se ubírá správnou cestou.

Američtí prezidenti se v posledních desetiletích kritice Fedu většinou vyhýbali, protože nezávislost centrální banky je považována za důležitý faktor pro hospodářskou stabilitu. Trump se ale této zvyklosti nedrží. "Mám problém s Fedem. Fed divočí," uvedl ve středu prezident.

Centrální banku Trump kritizoval také v úterý. "Rád vidím nízké úroky. Fed dělá to, co považuje za nezbytné, ale mně se nelíbí, co dělají, protože inflaci máme opravdu pod kontrolou," řekl. "Prostě si nemyslím, že je (při zvyšování úroků) zapotřebí postupovat tak rychle," dodal.

Prezidentovy výroky na adresu Fedu vyvolávají obavy o nezávislost centrální banky. Představitelé Trumpovy administrativy se v posledních měsících snaží zdůrazňovat, že prezident nehodlá podkopávat schopnost Fedu činit rozhodnutí nezávisle na politických tlacích. "Jako administrativa naprosto podporujeme nezávislost Fedu," řekl podle médií v létě americký ministr financí Steven Mnuchin.

Fed v září zvýšil svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do rozpětí 2,0 až 2,25 procenta. Zároveň předpověděl, že do konce letošního roku zvýší úroky ještě jednou a že příští rok přikročí k dalším třem zvýšením úroků. Powell také řekl, že k dosažení normalizace měnové politiky je potřeba ještě urazit kus cesty. Finanční trhy si to vyložily tak, že Fed je připraven ve zvyšování úroků pokračovat.

Fed má od amerického Kongresu pověření usilovat o nízkou inflaci a nezaměstnanost. Meziroční růst spotřebitelských cen v USA v srpnu zpomalil na 2,7 procenta z červencových 2,9 procenta. Míra nezaměstnanosti v září klesla na 3,7 procenta a byla nejníže za téměř 50 let.