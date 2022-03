Febiofest začne 28. dubna a doplní program o mladé ukrajinské filmaře

Praha - Pořadatelé mezinárodního filmového festivalu Febiofest se rozhodli posunout jeho letošní ročník o několik dní. Namísto v únoru oznámeného zahájení 19. dubna začne 28. dubna a potrvá do 4. května. Za organizátory to uvedla Simona Andělová. Do programu festivalu bude zařazena i tvorba mladých filmařů z Ukrajiny.

Centrem festivalového dění se stane stejně jako loni Cinema City Slovanský dům v centru Prahy, vybrané sekce a masterclass bude hostit také Kino Pilotů, Ponrepo nebo Edison Filmhub. Po skončení hlavního programu v metropoli Febiofest zamíří do regionů.

"Febiofest jsme se rozhodli posunout s ohledem na aktuální situaci ve východní Evropě. Čekali jsme na vývoj dalších událostí a díky vstřícnosti našich partnerů jsme si mohli dovolit celý festival přesunout," sdělili na dotaz ČTK k důvodu posunutí termínu pořadatelé. Další důvody odložení festivalu jsou podle nich ekonomické, "s ohledem na rozpočtové provizorium".

O vítězích 29. ročníku MFF Praha – Febiofest rozhodne nejen porota tvořená odborníky, ale také divácká porota. Jejím členem se může stát kterýkoliv filmový fanoušek starší 15 let. Stačí se přihlásit prostřednictvím festivalového webu na www.febiofest.cz do půlnoci 16. dubna. Třiatřicet porotců, které z přihlášených adeptů vybírá čestný prezident festivalu Fero Fenič, během festivalu zhlédne a bodově ohodnotí filmy v Soutěži komedií. Předsedou divácké poroty bývá známá osobnost, letos se jím stane Michal Suchánek. Setkání poroty bude hostit Art Nouveau Palace Hotel.

Febiofest se po zahájení ruské invaze na Ukrajině rozhodl odebrat Cenu Kristián srbskému režiséru Emirovi Kusturicovi. Vedení přehlídky k tomu vyzval Fero Fenič. Mezinárodně uznávaný režisér a filmový producent Kusturica vystudoval pražskou FAMU. Za svou tvorbu získal řadu ocenění, před pěti lety i Cenu Kristián. V předvečer rusko-ukrajinského konfliktu Kusturica přijal nabídku ruského ministra obrany Sergeje Šojgua stát se ředitelem Ústředního akademického divadla ruské armády v Moskvě.

"Byl jsem před několika lety proti udělení Ceny Kristián. Z toho důvodu jsem se ani nezúčastnil předání ceny, poprvé v historii festivalu, ani jsem se s Kusturicou osobně nesetkal, i když se z doby studia na FAMU známe a on se setkat se mnou chtěl," řekl v únoru Fenič ČTK. Uvedl, že už kdysi mu Kusturicův sklon k obdivu a podpoře totalitních vůdců nedovolil nevidět, že přes jeho talent ocenění neodpovídá eticko-morálním a demokratickým hodnotám, na kterých festival po sametové revoluci vznikl a které jeho cena reprezentuje.