Febiofest podpoří ukrajinské umělce, Sencov dostane Cenu Kristián

Praha - Speciální sekci Ukrajina: střed Evropy nově vytvořili pořadatelé mezinárodního filmového festivalu Febiofest. Novinářům to dnes řekl čestný prezident festivalu Fero Fenič. Výtěžek ze vstupného z této sekce půjde na podporu humanitárních organizací a ukrajinských umělců. Febiofest v Praze potrvá od 28. dubna do 4. května a představí více než 90 filmů reprezentujících současnou kinematografii. Po skončení programu v metropoli Febiofest zamíří do regionů.

Pořadatelé také dnes oznámili, že festivalovou cenu Kristián obdrží ukrajinský režisér Oleh Sencov. Druhým letošním laureátem ceny se stane Karel Roden, jedna z nejvýraznějších osobností současné, nejen tuzemské kinematografie. Na Febiofestu v premiéře představí film Promlčeno, kde v režii Roberta Sedláčka hrál hlavní roli.

"Febiofest se vždy snažil reagovat na aktuální dění ve společnosti a nejinak tomu bude letos. Vzhledem k šokující agresivní válce vedené Ruskem na Ukrajině, která je celosvětovou hrozbou a dotýká se nás všech, jsme se rozhodli vytvořit speciální sekci Ukrajina: střed Evropy. Umění nedokáže zachránit životy, může ale měnit náš pohled na svět. A v tomto případě i pomoci konkrétním lidem," uvedla dnes umělecká ředitelka Febiofestu Marta Švecová Lamperová.

Nová nesoutěžní programová sekce má dvě části. První představí mladou generaci ukrajinských filmařů, jejichž tvorba je silně ovlivněná situací v jejich zemi. Uvede třeba film režiséra Valentyna Vasjanovyče s názvem Atlantida, který ukazuje dystopickou vizi společnosti roku 2025 - Ukrajina vyhrála válku a na hranici s Ruskem teď staví zeď.

Druhá část sekce je zaměřená na filmovou klasiku. Její název V druhém nacházím sebe je odkazem k Sergeji Paradžanovi, autorovi magických filmových fresek z prostředí Ukrajiny. Jeho slavný film Stíny zapomenutých předků, lyricko-etnografický mýtus o nešťastné lásce dvou milenců pocházejících ze znepřátelených rodin je v programu této sekce. Febiofest uvede také tři filmy Oleha Sencova.

Zahajovacím filmem 29. ročníku Febiofestu bude komedie Vévoda z Wellingtonu, poslední film režiséra Rogera Michella, který je mimo jiné tvůrcem populární romantické komedie Notting Hill. V energickém příběhu podle skutečných událostí hrají Jim Broadbent a Helen Mirrenová. Festival zakončí film Srdečné pozdravy z Afriky, parodický francouzský špionážní thriller v režii Nicolase Bedose.

Hlavní soutěž představí sedm výrazných debutů či druhých filmů talentovaných filmařů – šesti režisérek a jednoho režiséra, kteří v současnosti bodují na mezinárodních festivalech. O vítězi rozhodne odborná porota. Divácká porota, tentokrát v čele s čestným předsedou Michalem Suchánkem, potřetí zvolí vítěze Soutěže komedií. Na výběr bude mít sedm snímků z celého světa, od Peru přes Island až po Ukrajinu. Festival také ocení ve spolupráci s českou pobočkou Amnesty International snímky s lidskoprávní tematikou napříč všemi sekcemi.