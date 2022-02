Febiofest by se měl uskutečnit v tradičním jarním termínu v dubnu

Praha - Mezinárodní filmový festival Praha – Febiofest se po dvou letech, kdy jej koronavirová omezení přesunula na náhradní podzimní termíny, letos uskuteční opět na jaře. Organizátoři dnes v tiskové zprávě oznámili, že 29. ročník se bude konat od 19. do 28. dubna. Centrem festivalového dění bude Slovanský dům v centru Prahy, vybrané sekce a masterclass bude hostit také Kino Pilotů, Ponrepo nebo Edison Filmhub. Po skončení hlavního programu v metropoli Febiofest zamíří do regionů.

Tvůrci mohou přihlásit filmy do programu prostřednictvím on-line přihlášky na festivalovém webu. Amatérští filmaři mohou také na www.febiofest.cz přihlásit své počiny do soutěže I ty jsi filmařem. Tentokrát na téma Přátelství, reflektující covidovou dobu, která citelně omezila možnost vzájemného setkávání. Soutěží se v kategorii jednotlivců a školních týmů. Téma Přátelství by mělo být zpracováno formou krátkého dokumentu, reportáže či ankety.

V programu festivalu opět nebude chybět speciální sekce Culinary Cinema, která propojuje kinematografickou tvorbu s kulinářským zážitkem. Speciální večer 21. dubna 2022 naservíruje dokumentární film TheTruffle Hunters o sběru a kultuře vzácných bílých lanýžů. Po projekci v kině Cinema City Slovanský dům následuje tematická večeře v Restauraci Obecní dům.

Bílý lanýž Alba je gastronomická lahůdka. Tajemství, kde tuto houbu najít, zná jen hrstka starších mužů v severní Itálii. Ti spolu se svými speciálně vycvičenými psy zachovávají tajnou kulturu a výcvik předávaný po generace. Film je dokumentem o lovcích lanýžů, kteří se snaží udržet poslední zbytky letitých pravidel lovu, při tom však narážejí na všehoschopné mladší konkurenty a chamtivé překupníky.