FCSB je favorit, ale cítíme šanci, řekl trenér Weber

Giurgiu (Rumunsko) - Přestože se fotbalistům FCSB v poslední době nedaří, trenér Mladé Boleslavi Jozef Weber před úvodním duelem 3. předkola Evropské ligy nepřikládá jejich problémům větší váhu. Šestadvacetinásobného rumunského šampiona považuje za favorita dvojzápasu.

"Steaua je v Rumunsku něco jako u nás Sparta a Slavia. Opakovaně hraje evropské poháry a má v sestavě rumunské reprezentanty, takže vzbuzuje respekt, ale strach nemáme. Domácí jsou favoriti, ve čtvrtek určitě. Cítíme šanci při veškerém respektu k soupeři. Uděláme vše proto, abychom byli úspěšní," řekl osmačtyřicetiletý Weber na tiskové konferenci deníku Sport.

Bývalá Steaua Bukurešť se po čtvrtém kole ligové soutěže nachází na deváté pozici a třikrát za sebou okusila v soutěžním zápase porážku. Minulý týden rezignoval na svůj post trenér Bogdan Andone, přestože s týmem prošel z 2. předkola Evropské ligy.

Potíže FCSB však Weber nepřeceňuje. "Výhoda to v žádném případě není. Všichni máme problémy. Bereme to s rezervou, všichni hrajeme nějaké šachy. Vůbec nás to neopravňuje podcenit soupeře," prohlásil bývalý kouč Bohemians 1905 a Karviné.

FCSB, který čtyřikrát po sobě obsadil v lize druhé místo, zdobí podle Webera útočná síla."Je to výrazný tým s velice kvalitními fotbalisty, individuálně zdatnými. Videu jsme se věnovali víc než normálně. Mužstvo je zajímavé, jsou tu výrazní hráči, hlavně v ofenzivě," uvedl Weber.

"Potřebujeme odehrát nadstandardní utkání z hlediska defenzivy. FCSB disponují kvalitními hráči, jako jsou Tanase nebo Coman. Jsou to individuality, které nejsou v naší lize vidět," konstatoval Weber.

FCSB kvůli letním koncertům nehraje na domácím stadionu v Bukurešti, nýbrž v Giurgiu, které je od rumunské metropole vzdálené přibližně 60 kilometrů. "Pořád jsme na hřišti soupeře, oni tu odehráli čtyři pět zápasů. Nechtěl bych přikládat velkou váhu tomu, že nehrají doma. Připravíme se stejně, jako kdybychom hráli v Bukurešti," podotkl Weber.

Se Středočechy odcestoval do Rumunska také útočník Nikolaj Komličenko, o něhož se zajímá Lokomotiv Moskva. "Klub má nabídky, to není moje parketa. V tuhle chvíli je hráč Boleslavi a věřím, že udělá vše pro to, aby si tu ještě mohl zahrát další předkolo," řekl Weber.