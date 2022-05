FC Turín se Zimou v sestavě vyhrál v italské lize ve Veroně

Řím - Reprezentační obránce David Zima v 37. kole italské fotbalové ligy pomohl FC Turín k vítězství 1:0 na hřišti Verony. Záložník domácího Hellasu Antonín Barák se v nominaci na utkání neobjevil. Aleš Matějů odehrál 66 minut při překvapivé remíze sestupujících Benátek 1:1 na půdě AS Řím. Spezia si výhrou 3:2 v Udine zajistila záchranu v soutěži.

Zápas sousedů v tabulce mezi Veronou a FC Turín rozhodl jedinou brankou chorvatský ofenzivní hráč Brekalo, jenž sedmou ligovou trefou napodobil svůj výkon z minulé bundesligové sezony v dresu Wolfsburgu. Desátí "Býci" se přiblížili dnešnímu soupeři na rozdíl dvou bodů.

Benátky poslal do vedení hned v první minutě Okereke, AS Řím si ale následně po celý zápas udržoval drtivou převahu, i díky Kiyineho vyloučení z 32 minuty. "Vlci" vyslali na bránu soupeře 46 střel, čtyřikrát trefili brankovou konstrukci, prosadil se ale jen Šomurodov. Finalisté Konferenční ligy tak mohou po dohrání kompletního 37. kola vypadnout z příček zajišťujících postup do evropských pohárů.

Výsledky 37. kola italské fotbalové ligy

Empoli - Salernitana 1:1 (31. Cutrone - 76. Bonazzoli), Hellas Verona - FC Turín 0:1 (19. Brekalo), Udine - Spezia 2:3 (26. Molina, 90.+4 Nestorovski - 35. Verde, 45.+2 Gyasi, 47. Maggiore), AS Řím - Benátky 1:1 (76. Šomurodov - 1. Okereke).

Tabulka:

1. AC Milán 36 24 8 4 64:31 80 2. Inter Milán 36 23 9 4 78:31 78 3. Neapol 36 22 7 7 68:31 73 4. Juventus Turín 36 20 9 7 55:33 69 5. Lazio Řím 36 18 8 10 72:53 62 6. AS Řím 37 17 9 11 56:43 60 7. Bergamo 36 16 11 9 65:45 59 8. Fiorentina 36 18 5 13 56:47 59 9. Hellas Verona 37 14 10 13 62:56 52 10. FC Turín 37 13 11 13 46:38 50 11. Sassuolo 36 12 11 13 61:62 47 12. Udine 37 10 14 13 57:58 44 13. Boloňa 36 11 10 15 42:52 43 14. Empoli 37 9 11 17 49:70 38 15. Spezia 37 10 6 21 41:68 36 16. Sampdoria Janov 36 9 6 21 42:59 33 17. Salernitana 37 7 10 20 33:74 31 18. Cagliari 36 6 11 19 33:65 29 19. FC Janov 36 4 16 16 27:56 28 20. Benátky 37 6 8 23 34:69 26