FBI zveřejnil první odtajněný vyšetřovací spis ohledně 11. září 2001

Náraz letadla uneseného teroristy do věže Světového obchodního centra (WTC) v New Yorku 11. září 2001. ČTK/AP/Chao Soi Cheong

Washington - Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) v sobotu večer zveřejnil nově odtajněný dokument zabývající se logistickou podporou pro dva saúdskoarabské únosce letadel při útocích z 11. září 2001. Šestnáctistránkový výpis popisuje kontakt únosců se saúdskoarabskými spolupracovníky ve Spojených státech, ale neposkytuje žádné důkazy, že by se na útocích podílela saúdskoarabská vláda, napsala dnes agentura AP.

Tři unesená letadla pilotovaná islamistickými teroristy před 20 lety narazila do dvou newyorských mrakodrapů Světového obchodního centra a do Pentagonu. Čtvrtý letoun se zřítil do pole u obce Shanksville po souboji cestujících s teroristy. Při útocích, jejichž bezpečnostní důsledky svět pociťuje dodnes, zahynulo 2977 lidí. Zemřelo také 19 sebevražedných atentátníků pocházejících většinou ze Saúdské Arábie.

Značně zredigovaný spis popisuje rozhovor z roku 2015 s mužem, který žádal o americké občanství. Stejný člověk měl o několik let dříve opakované kontakty s občany Saúdské Arábie, kteří podle vyšetřovatelů poskytli "významnou logistickou podporu" několika únoscům. Identita tohoto muže není v dokumentu odhalená, píše se v něm ale, že pracoval na saúdskoarabském konzulátu v Los Angeles.

Dokument zveřejněný v den 20. výročí událostí, které otřásly celým světem, je prvním z vyšetřovací spisů, jež mají být odtajněny na základě výnosu podepsaného americkým prezidentem Joem Bidenem. Na státníka naléhaly v posledních týdnech zejména rodiny obětí, které dlouho požadovaly zveřejnění spisů a které zahájily soudní bitvu proti Saúdské Arábii a dalším státům, které viní ze spoluviny na atentátech.

O zapojení saúdskoarabské vlády do atentátů se spekulovalo už krátce po 11. září 2001, když vyšlo najevo, že 15 z 19 útočníků bylo ze Saúdské Arábie. Tehdejší vůdce teroristické organizace Al-Káida Usáma bin Ládin rovněž pocházel z prominentní rodiny z této země.

Saúdskoarabská vláda dlouhodobě odmítá, že by se na atentátech podílela. Velvyslanectví Saúdské Arábie ve Washingtonu ve středu uvedlo, že odtajnění dokumentů plně podporuje a že jakákoliv podobná obvinění vůči této blízkovýchodní zemi jsou "kategoricky chybná".

Spojené státy v souvislosti s atentáty vyšetřovaly několik saúdskoarabských diplomatů a další lidi s napojením na tamní vládu, kteří znali únosce poté, co přicestovali do USA. Komise zabývající se útoky nicméně nenašla "žádné důkazy, že by saúdskoarabská vláda jako instituce nebo vysoce postavení saúdskoarabští činitelé jako jednotlivci finančně podporovali" útoky.