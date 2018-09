Washington - Příkazem osvětlit nařčení vůči kandidátovi na soudce amerického nejvyššího soudu Brettu Kavanaughovi byl Federální úřad pro vyšetřování (FBI) opět vržen do centra politických sporů, píše americký tisk. Pravomoci vyšetřovatelů jsou ale v tomto ostře sledovaném momentu podle médií omezené, nehledě na to, že obvinění ze sexuálního násilí se týkají doby před více než 30 lety.

Vyšetření "aktuálních důvěryhodných obvinění" je nad rámec dřívějšího zkoumání kariéry Kavanaugha, které již FBI po jeho nominaci prováděla, vysvětluje deník The Washington Post (WP). Protože nejde o vyšetřování federálních zločinů, musel dodatečnou práci FBI vyžádat Bílý dům, který má zároveň právo vytyčit její hranice. Prezident Donald Trump v pátečním prohlášení uvedl, že vyšetřování "musí být omezené v rozsahu a hotové do jednoho týdne".

Na to reagovala obhájkyně údajné Kavanaughovy oběti Christine Blaseyové Fordové, podle níž by se neměly stanovovat žádné "umělé" limity. Advokátka Debra Katzová volala po "důkladném" prošetření, napsal web The Hill. Déle než týden ale nechtějí s hlasováním o Kavanaughově nominaci čekat ani republikánští senátoři.

Deník The New York Times (NYT) má za to, že FBI, který "pravděpodobně z vyšetřování učiní svou nejvyšší prioritu", může za týden požadovanou práci zvládnout. Protože nejde o kriminální vyšetřování, agenti nebudou mít k dispozici povolení k prohlídkám ani obsílky, které by nutily svědky vypovídat nebo předat důkazní materiály.

Jak tedy může FBI postupovat? Bezpochyby bude usilovat o rozhovory s přáteli Fordové a Kavanaugha ze středoškolských let, kterých se obvinění týká. Klíčovým svědkem je tehdejší kamarád dlouholetého federálního soudce Mark Judge, který podle Fordové byl s ní v místnosti, když se ji Kavanaugh pokusil znásilnit. Podle NYT Judge v pátek dal najevo, že s vyšetřovateli bude spolupracovat. Jeho právník už dříve adresoval americkým senátorům dopis, v němž Judge tvrzení Fordové popírá.

FBI by také mohla prověřovat další výroky psycholožky Fordové o tom, co se dělo kolem večírku v létě roku 1982, kde mělo k napadení tehdy 15leté dívky dojít. Podle WP bude zřejmě také zkoumat kalendář, do něhož si Kavanaugh v inkriminovaném období dělal poměrně podrobné poznámky o svých povinnostech a volnočasových aktivitách.

Uchazeče o křeslo na nejdůležitějším americkém soudě v posledních dnech obvinily ze sexuálního obtěžování v dobách jeho mládí ještě další dvě ženy. NYT s odvoláním na osobu obeznámenou s vyšetřováním FBI napsal, že úřad se alespoň jedním z těchto obvinění rovněž bude zabývat.

Výsledkem bude pravděpodobně jako při jiných podobných operacích FBI sada "suchých a věcných" formulářů o provedených rozhovorech, které budou předány senátorům. Konečné rozhodnutí o tom, zda bude Kavanaugh doživotně soudcem nejvyššího soudu, zůstává jen a jen na nich. Termín hlasování zatím stanoven nebyl.