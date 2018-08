Berlín/Bratislava - Berlínští vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že bývalý vietnamský komunistický funkcionář Trinh Xuan Thanh byl loni v létě po únosu v německé metropoli dopraven do vlasti slovenským vládním letadlem. Neexistují o tom "prakticky žádné pochyby", citoval dnes ze záznamu berlínského kriminálního úřadu deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Slovenské ministerstvo vnitra v reakci na zprávu uvedlo, že nemá informaci, že by někdo ze země do zahraničí unesl vietnamského občana. Slovenský prezident Andrej Kiska označil případ za mezinárodní ostudu.

FAZ píše, že o transportu uneseného Vietnamce jednali tehdejší slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák a jeho vietnamský protějšek. Podle vyšetřovatelů mělo setkání obou politiků "jediný účel", a sice "dostat pana Trinha relativně bez problémů ze schengenského prostoru zpět do Vietnamu". Kaliňák v minulosti odmítl, že by Slovensko bylo vědomě zapleteno do únosu muže, jehož později ve Vietnamu odsoudili na doživotí.

Sám Kaliňák se dnes na facebooku opět hájil argumentem, že na vietnamském seznamu cestujících ve slovenském vládním letadle, které vietnamské delegaci zapůjčil, "nebylo jméno trestně stíhaného občana Vietnamu, nepřeváželi jsme žádného ležícího pacienta, spoutaného, anebo jinak omezovaného člověka a všechny osoby měly diplomatický pas". Pozastavil se současně nad tím, že německé úřady jméno dotyčného Vietnamce, po kterém prý pátraly, nevložily do schengenského informačního systému, aby upozornily další státy na hledanou osobu.

O případu v květnu v Berlíně s Angelou Merkelovou hovořil slovenský premiér Peter Pellegrini, který kancléřce slíbil, že Berlín dostane všechny slovenské informace týkající se únosu. Do něj podle FAZ mohl být zapletený také dřívější poradce slovenské vlády Quang Le Hong.

Mluvčí slovenského ministerstva vnitra Petar Lazarov dnes v reakci na zprávu FAZ uvedl, že ministerstvo nemá informace, že by někdo ze země do zahraničí unesl vietnamského občana. "Případ vyšetřuje německá policie, neboť únos se měl odehrát v Německu a ne na Slovensku," uvedl Lazarov.

Také šéf slovenské policie Milan Lučanský po dnešní schůzce s prezidentem Kiskou řekl, že policie v součinnosti s německými orgány udělala v souvislosti s touto kauzou vše, oč byla požádána, ba ještě víc. Těší se prý nadcházející návštěvu německých vyšetřovatelů.

Práci slovenské policie v případu prezident Kiska ostře kritizoval. "Nelze budovat důvěru lidí ve stát, pokud se případu nezačneme ani poctivě věnovat. Řeč je o podezřeních z hrubého zneužití státní moci," řekl podle serveru Pravda.sk. "Ale skutečně se o tom, co se tu stalo, musíme dozvěděl od německých vyšetřovatelů? Má to rozměr mezinárodní blamáže a může to mít důsledky na vztahy mezi Slovenskem a Německem," varoval.

Selhání orgánů v tomto případu přirovnal k někdejšímu únosu syna prezidenta Michala Kováče za vlády autoritářského premiéra Vladimíra Mečiara v 90. letech.

Trinh byl unesen loni 23. července v centru Berlína společně s jednou ženou, která ho doprovázela. Později se objevil ve Vietnamu a v lednu byl odsouzen za zpronevěru. Hanoj tvrdí, že podnikatel a funkcionář, který předtím v Německu usiloval o azyl, se do země vrátil dobrovolně. Podle Berlína šlo o únos a o porušení německého i mezinárodního práva.

Před německým soudem zatím stanul pouze Long N. H., který si loni v Praze půjčil dvě auta, která byla využita ke sledování Trinha a jeho únosu. Berlínský soud ho za napomáhání únosu tento měsíc poslal na tři roky a deset měsíců do vězení.

Právě přes Prahu podle všeho únosci loni cestovali do Bratislavy, než se vydali do Vietnamu.