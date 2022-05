Favorizované Miami v NBA znovu zdolalo Philadelphii, vyhrál i Phoenix

Miami - Basketbalisté Miami znovu využili oslabení Philadelphie o klíčového pivota Joela Embiida a po výhře 119:103 ve druhém utkání série druhého kola play off NBA se ujali vedení 2:0 na zápasy. Podruhé uspěl i Phoenix, který si tentokrát s Dallasem poradil jasně 129:109.

Heat ve druhém duelu vedli až o 18 bodů a stříleli s úspěšností přes 51 procent. Naopak hosté bez Embiida, který se zotavuje ze zlomeniny očnice a otřesu mozku, se střelecky trápili a nestačili na domácí ani na doskoku.

Klíčovými hráči Heat byli Bam Adebayo s 23 body a devíti doskoky a Jimmy Butler s 22 body, 12 asistencemi a šesti doskoky. "Hlavní je vítězství. To je vždycky fajn, na druhou stranu jsme doma udělali pouze to, co se očekávalo," hodnotil Butler.

Kromě Adebaya mu sekundovali náhradníci Victor Oladipo s 19 body a Tyler Herro s 18 body, který byl před zápasem vyhlášen nejlepším náhradníkem sezony. Lavička Heat přestřílela náhradníky Sixers 52:19.

Philadelphii nestačilo 34 bodů Tyrese Maxeyho. Tobias Harris přidal 21 bodů, James Harden zaznamenal 20 bodů a devět asistencí.

Do vedení 2:0 se dostal také Phoenix, který po zlepšení ve druhé půli přehrál Dallas 129:109. Suns ještě v poločase o dva body prohrávali, třetí část nicméně vyhráli o osm bodů a poslední čtvrtinu dokonce ovládli 40:26.

Phoenix celý zápas střílel z pole s úspěšností 64,5 procenta. Domácí celek táhli především Devin Booker s 30 body a Chris Paul s 28 body. Patnáct bodů přidal Jae Crowder.

Prapor hostů držel hvězdný Luka Dončič, jenž měl už v poločase ve statistikách 24 bodů a nakonec zakončil zápas s 35 body, sedmi asistencemi. Reggie Bullock přidal 16 bodů, hvězda prvního kola série s Jazz Jalen Brunson zůstal na devíti.

Dallas, který hraje druhé kolo play off poprvé od mistrovského ročníku 2011, může těšit, že Dončič si ve všech play-off zápasech kariéry drží průměr 33,5 bodů na utkání, což je nejlepší číslo v historii.

Výsledky play off NBA

Play off NBA - 2. kolo: Východní konference - 2. zápas: Miami - Philadelphia 119:103, stav série 2:0. Západní konference - 2. zápas: Phoenix - Dallas 129:109, stav série 2:0.