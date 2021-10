Favority na Nobelovu cenu za mír jsou bojovníci za svobodu tisku a za klima

Oslo - Obránci svobody tisku, členové běloruské opozice či bojovníci za lepší životní prostředí jsou mezi hlavními favority na zisk letošní Nobelovy ceny za mír, která bude vyhlášena dnes v norské metropoli Oslu. Sázkové kanceláře dávají největší šance Světové zdravotnické organizaci (WHO) za její úsilí v boji proti pandemii nemoci covid-19, experti ale upozorňují, že WHO provázely v průběhu uplynulého roku kritiky, mimo jiné ohledně neschopnosti jejího programu Covax dodat dostatek vakcín do chudých zemí.

Na Nobelovu cenu za mír bylo letos nominováno 329 kandidátů. Stejně jako loni a předloni se opět hovoří o tom, že by ocenění mohla získat 18letá švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová. "Nobelův výbor by tím vyslal silný vzkaz před klimatickou konferencí OSN (COP26)", která začne v listopadu ve Skotsku, uvedl ředitel Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru (SIPRI) Dan Smith.

Dalšími velkými tématy, o nichž se před vyhlašováním Nobelovy ceny za mír mluví, jsou demokracie a svoboda. Ocenění by si mohla odnést nevládní organizace Reportéři bez hranic, Výbor na ochranu novinářů (CPJ) anebo některý z význačných disidentů, jako například exilová vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská či uvězněný ruský opoziční předák Alexej Navalnyj. Vítězství novinářské organizace by odráželo "širokou debatu o významu svobodného zpravodajství a boje proti falešným zprávám pro demokratický režim", řekl ředitel norského mírového institutu PRIO Henrik Urdal.

"Udělení ceny Cichanouské samostatně, či spolu s dalšími vůdčími osobnostmi běloruské opozice Maryjou Kalesnikavovou a Veronikou Capkalovou, by zdůraznilo současně důležitost žen, demokracie a nenásilného odporu," poznamenal švédský odborník na mezinárodní vztahy Peter Wallensteen. Vyznamenání Cichanouské by bylo rovněž nepřímou formou kritiky ruského prezidenta Vladimira Putina "vzhledem k tomu, že je Rusko hlavním podporovatelem běloruského režimu", uvedl norský historik Asle Sveen, který o Nobelově ceně za mír napsal několik knih.

I Sveen se ale přiklání k tomu, že cenu dostane spíš Greta Thunbergová jako tvář boje proti klimatickým změnám. "To je v současnosti nejdůležitější problém," podotkl. Již v úterý získali Nobelovu cenu za fyziku klimatičtí experti, připomněla agentura AFP. V této souvislosti je jako nadějný kandidát zmiňována i Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC) a její generální tajemnice Patricia Espinosová.

Ke skloňovaným jménům patří také německá kancléřka Angela Merkelová či hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží), jež upozorňuje na případy policejního násilí na černoších. U sázkařů si dobře stojí hongkongský prodemokratický aktivista Nathan Law či vězněný akademik Ilham Tohti z etnické menšiny Ujgurů žijící v Číně.