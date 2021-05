Favority hokejového MS jsou Rusko a Kanada, asi tři pětiny sázkařů věří Česku

Praha - Největšími favority hokejového MS, které začne v pátek v lotyšské Rize, jsou podle bookmakerů Rusko (4:1 - 4,45:1) a Kanada (4,5:1 - 4,7:1). Zhruba tři pětiny sázkařů věří českému týmu, který by měl podle kurzů skončit na čtvrtém místě (5,8:1 - 6:1). Sázkové kanceláře, které ČTK oslovila, očekávají překonání předloňského hokejového rekordu přijatých sázek z MS na Slovensku za 1,8 miliardy korun. Loni se šampionát kvůli koronaviru nehrál.

Ještě před Českými hokejovými hrami, které se konaly minulý týden v Praze, byli Češi podle bookmakerů sedmí s kurzem 11:1. "Generálku ale nároďák zvládl perfektně. Soupeře jsme přehrávali, zaujala výhra 4:0 nad Ruskem. Šikovné kluky z evropských soutěží trenéři vhodně doplnili hvězdičkami z NHL a pro Česko se po dlouhých letech otevírá obrovská příležitost dostat se znovu na vrchol," uvedl hokejový bookmaker Tipsportu Miroslav Hora.

Před posledním šampionátem na Slovensku byla situace českých hokejistů odlišná. Nevěřili jim bookmakeři, kteří na ně vypsali kurzy od 14,5:1 do 16:1. Na jejich triumf šlo pouze 15 procent objemu všech sázek. Česko nakonec skončilo čtvrté, když v zápase o bronz podlehlo po samostatných nájezdech Rusku. Medaili, a to bronzovou, získalo naposledy v roce 2012. Poslední titul je ještě o dva roky starší. "Letos jsou očekávání jen ta nejvyšší. Svědčí o tom i náběry na titul mistrů světa, kde Česká republika u sázkařů jasně vede," doplnil Hora.

Ve Fortuně jde na celkové vítězství Česka zatím 57 procent sázek, následují Rusko s 24 procenty a Kanada se 13 procenty.

Chance podle mluvčí Markéty Světlíkové přijala zatím nejvyšší sázku za 30.000 korun v kurzu 1,18:1 na to, že Kanada nezíská titul. "Ze zápasů sázkaře zatím nejvíc zaujaly duely Kanada - Lotyšsko, Dánsko - Švédsko, Kazachstán - Finsko a Česko - Rusko," podotkla Světlíková.

U společnosti Sazkabet jde na celkovou výhru Česka zatím 62 procent objemu sázek. Následují Kanada, Švédsko, Finsko a Rusko. "Po dlouhé době je tu opět velký turnaj, který je mezi našimi fanoušky velice oblíben a je to znát i na počtu sázek. Očekáváme, že toto MS v hokeji bude opět rekordní a převezme pomyslné žezlo po MS na Slovensku v roce 2019," dodal mluvčí Sazky Petr Týbl.

Sázky na poslední hokejové mistrovství světa na Slovensku dosáhly u domácích sázkových kanceláří 1,8 miliardy korun. O půl miliardy tak překonaly rekord ze šampionátu v Dánsku z roku 2018. Celkově rekordní událostí bylo fotbalové MS 2018 v Rusku s objemem 2,5 miliardy korun.

Turnaj začne v pátek 21. května. Češi do něj vstoupí hned první den od 15:15 zápasem proti Rusku. To je podle bookmakerů zatím kurzovým favoritem (2,13:1). Sázkaři však věří spíše Česku. Ve skupině A se český tým dále postupně utká se Švýcarskem, Běloruskem, Švédskem, Velkou Británií, Dánskem a Slovenskem. První čtyři týmy postoupí do čtvrtfinále, podle bookmakerů by se v něm Češi měli objevit téměř jistě (1,02:1). Na to, že získají medaili, se kurzy pohybují od 2,05:1 do 2,1:1. Finále je na programu v neděli 6. června.

Kurzy na celkové vítězství:

Tým Tipsport a Chance Fortuna Sazkabet Rusko 4,4:1 4,45:1 4:1 Kanada 4,6:1 4,7:1 4,5:1 Švédsko 5,5:1 5,7:1 5,5:1 Česko 5,8:1 6:1 6:1 Finsko 8,5:1 9:1 8:1 USA 10,5:1 11:1 11:1 Švýcarsko 20:1 21:1 18:1 Německo 80:1 85:1 80:1 Slovensko 90:1 100:1 90:1 Lotyšsko 110:1 120:1 100:1 Dánsko 200:1 220:1 201:1 Bělorusko 250:1 300:1 251:1 Norsko 300:1 330:1 301:1 Kazachstán 350:1 500:1 401:1 Itálie 2000:1 2500:1 1501:1 V. Británie 2000:1 2700:1 2001:1