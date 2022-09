Favority časovky na MS zaskočil Foss, Van Dijková obhájila titul

Wollongong (Austrálie) - Vítězem časovky na mistrovství světa v silniční cyklistice v australském Wollongongu se stal překvapivě Tobias Foss. Pro pětadvacetiletého Nora jde o vůbec první medaili z velkých akcí. Druhý byl Švýcar Stefan Küng, třetí Belgičan Remco Evenepoel. V závodě žen obhájila titul Nizozemka Ellen van Dijková.

V závodě na 34,2 kilometru, který se jel bez českých závodníků, se trojice medailistů vešla do rozmezí pouhých devíti sekund. Držitel bronzu z MS 2020 Küng ztratil na vítězného Fosse jen 2,95 sekundy. Vítěz letošní Vuelty Evenepoel obhájil bronz a z časovky MS má již třetí medaili. Druhý byl v roce 2019.

Smůlu měl čtvrtý v pořadí Brit Ethan Hayter, jehož při výborném výkonu vyřadil ze hry o medaile problém s řetězem, po němž musel měnit kolo. Zklamáním skončil závod pro Itala Filippa Gannu, který mohl dovršit vítězný hattrick, ale dnes dojel až sedmý s téměř minutovým mankem na nového šampiona. Před ním byl další z hlavních favoritů na zlato Slovinec Tadej Pogačar.

"Tohle je sen. Byl bych vážně moc spokojený i s první desítkou, věřil jsem v pětku, ale obléknout dres světového šampiona, to je něco mimořádného. Musím si to však ze všeho nejdříve naplno uvědomit, abych si to začal užívat," prohlásil vlastním triumfem stále ještě zaskočený Foss během rozhovoru krátce po skončení závodu.

"Měl jsem takové signály během závodu, že jsem na tom dobře a mám dobré nohy, ale že bych měl vyhrát... Nechal jsem tam všechno a jen sotva jsem mohl na trati udělat něco lépe. Takže jsem byl v cíli spokojený a jen jsem čekal, jak si povedou ostatní závodníci," dodal Foss, jenž byl na prvním mezičasu čtvrtý a na druhém (24,5 km) druhý, ale s mankem jedenácti a půl sekundy na Künga.

Van Dijková získala dnes už třetí zlato v kariéře ze souboje s chronometrem. Poprvé triumfovala v roce 2013. Druhá byla domácí závodnice Grace Brownová, třetí Švýcarka Marlen Reusserová.

V závodě bez české účasti byla Van Dijková nejrychlejší už na obou mezičasech celkem 34,2 kilometru dlouhé trati. Pětatřicetiletá bývalá dráhařka nakonec zvítězila o téměř 13 sekund a stala se teprve druhou cyklistkou historie MS s alespoň třemi tituly. Vedle toho má z časovky i stříbro a dva bronzy. Legendární Francouzka Jeannie Longová-Ciprelliová vyhrála čtyřikrát v letech 1995 až 1997 a 2001.

"Byl to vážně náročný závod a opravdu jsem nečekala, že bych mohla vyhrát. Jen jsem si říkala, že to byl v tom duhovém dresu (mistryně světa) krásný rok. A dala jsem do toho všechno. Neměla jsem však vůbec ponětí, jak jsem na tom, takže když jsem projela cílem, byla jsem vážně překvapená," uvedla Van Dijková.

Třicetiletá Brownová se naopak dočkala svého prvního cenného kovu z velkých akcí. O dalších takřka půl minuty zpět zůstala držitelka olympijského stříbra z Tokia Reusserová, která skončila shodně druhá na předchozích dvou šampionátech.

Čtvrtou závodnicí v celkovém pořadí byla Vittoria Guazziniová. Poté, co Mezinárodní cyklistická unie (UCI) zavedla pro MS nově kategorii žen do 23 let, mohla jednadvacetiletá Italka ve společném závodě s elitní ženskou kategorií slavit titul.

Časovka (34,2 km): Muži elite: 1. Foss (Nor.) 40:02, 2. Küng (Švýc.) -3, 3. Evenepoel (Belg.) -9, 4. Hayter (Brit.) -39, 5. Bissegger (Švýc.) -46, 6. Pogačar (Slovin.) -48, 7. Ganna (It.) -55, 8. Oliveira (Port.) -58, 9. Lampaert (Belg.) -1:08, 10. Armirail (Fr.) -1:09. Ženy elite: 1. Van Dijková (Niz.) 44:28, 2. Brownová (Austr.) -12, 3. Reusserová (Švýc.) -41, 4. Guazziniová (It.) -52, 5. Thomasová -1:18, 6. Faulknerová (obě USA) -1:25.