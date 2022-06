Favority 122. ročníku golfového US Open jsou McIlroy a Thomas

Brookline (USA) - Před startem 122. ročníku US Open převažuje především debata nad novou sérií LIV Golf, konkurencí PGA Tour, která účastníky z Londýna z minulého týdne ze svých řad vyloučila. Pořadatelem třetího majoru sezony je však americká federace USGA a ta na hřiště v Brookline pustí všechny bez rozdílu. K favoritům patří Rory McIlroy ze Severního Irska a Američan Justin Thomas. Obhájcem titulu je Jon Rahm ze Španělska.

Předturnajové tiskové konference měly jediné téma: start hráčů na lukrativní LIV Golf Invitational financované ze Saúdské Arábie v čele s Američany Philem Mickelsonem či Dustinem Johnsonem. "Pánové, snažím se koncentrovat na US Open," řekl další domácí golfista Brooks Koepka, dvojnásobný vítěz US Open, a toužil obrátit pozornost ke hře.

Hráče čeká úzké hřiště Country Clubu ve ve státě Massachusetts s malými greeny a hustým roughem (trávou vedle fairwayí). "Jako na každém US Open bude par dobré skóre," očekává Rahm, jenž slavil titul loni na hřišti Torrey Pines v San Diegu. "Na US Open musíte umět zahrát všechno možné a musíte přijmout, že můžete zahrát pár špatných jamek," dodal Španěl.

Ve formě jde do turnaje McIlroy. Minulý týden získal 21. titul na PGA. "Po covidu jsem potřeboval totální reset. Změnil jsem i své myšlení a chtěl jsem dělat to, co mě dělá šťastným. A přesně tohle mě dělá šťastným," řekl po triumfu v Kanadě. Na US Open už vyhrál v roce 2011 a svůj poslední čtvrtý titul na majorech přidal už před osmi lety. "Měl jsem na majorech rychlý start, ale pořád mám ještě hodně velkých věcí před sebou," dodal třiatřicetiletý McIlroy.

Spolu s ním odborníci skloňují jméno Thomase, letošního vítěze PGA Championship. A vrátit do popředí by se mohl i první hráč světa a vítěz Masters Američan Scottie Scheffler.

Ve startovní listině mezi 156 golfisty chybí Tiger Woods. Po nedávném návratu na greeny po loňské vážné autonehodě, při níž málem přišel o nohu, se necítí fit. "Moje tělo potřebuje více času, aby zesílilo natolik, aby golf na majoru zvládlo," vysvětlil Woods už v minulém týdnu.

Turnaj se hraje s dotací 12,5 milionu dolarů a vítěz získá 2,25 milionu dolarů, v přepočtu přes 56,2 milionu korun.