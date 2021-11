Favoritka kraulařské dvoustovky Seemanová postoupila na ME do semifinále

Kazaň (Rusko) - Barbora Seemanová na mistrovství Evropy v krátkém bazénu postoupila na své nejsilnější trati 200 metrů volný způsob do odpoledního semifinále šestým časem. Česká plavecká jednička vyhrála závěrečnou rozplavbu za 1:56,33, čímž o tři sekundy zaostala za svým zářijovým národním maximem.

Nejrychlejší kraulařkou byla Marrit Steenbergenová z Nizozemska (1:54,80), v její rozplavbě také Němka Isabel Marie Goseová pokořila hranici 1:55. Seemanovou to trochu překvapilo. "Čekala jsem, že holky nepojedou pod 55. Překvapilo mě, že do toho šly takhle ráno. Ale zase mohly jet spolu," uvedla Seemanová v tiskové zprávě plaveckého svazu.

Sama si postup kontrolovala. "Potřebuju do odpoledne nabrat síly," podotkla i v souvislosti s tím, že se stále potýká s nachlazením. "Bohužel to tak mám asi furt. Tak to je, musím se s tím sžít. Určitě to je diskomfort, je to něco, s čím člověk nepočítá, nemůže to ovlivnit. Léčím se, když neplavu, nejde to ze dne na den," konstatovala čtvrtá žena z pátečního finále na poloviční trati.

Seemanová je díky jasně nejlepšímu osobnímu rekordu 1:53,31 papírovou favoritkou závodu. V dlouhém bazénu je na této trati úřadující evropskou šampionkou a v Kazani je na startu už jen jedna finalistka květnového budapešťského ME, Slovinka Katja Fainová. Šestá žena z tehdejšího závodu dohmátla v rozplavbách v třetím čase (1:55,65).

Start v odpoledních semifinále si zajistili také Tomáš Franta, který byl desátý na znakařské dvoustovce, a Jan Šefl, jenž dohmátl jako jedenáctý na polohové stovce a časem 53,29 zaostal jen o tři setiny za vlastním českým rekordem. Díky redukovanému pořadí postoupil 21. časem v rozplavbách na 50 metrů prsa i Matěj Zábojník, Vojtěchu Nerthovi naopak 27. místo nestačilo.

V odpoledním finálovém bloku nastoupí do závodů o medaile Kristýna Horská v polohovém závodu na 200 metrů, Simona Kubová na znakařské stovce a Zábojník na 200 metrů prsa.