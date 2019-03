Televizní debata dvou nejsilnějších prezidentských kandidátů, kteří postoupili do druhého kola přímé volby slovenské hlavy státu 17. března 2019 v Bratislavě. Na snímku vítězka prvního kola kola Zuzana Čaputová v televizním studiu blahopřeje Maroši Ševčoviči.

Bratislava - Před rozhodujícím druhým kolem voleb slovenského prezidenta je podle sázkových kanceláří jasnou favoritkou na zvolení hlavou státu právnička Zuzana Čaputová, která o uplynulém víkendu přesvědčivě vyhrála první kolo hlasování. Čaputová, jež se mezitím vzdala funkce místopředsedkyně neparlamentní strany Progresivní Slovensko, svede 30. března souboj o hlasy voličů s místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem.

Na zvolení Čaputové prezidentkou sázkové kanceláře Niké, Tipsport SK a Fortuna SK nyní vypsaly kurzy od 1,02 do 1,04:1. Úspěšný tipující by tak za každých vložených 100 eur vyhrál nanejvýš jen 104 eur. Ještě minulý týden se kurzy na celkové vítězství Čaputové pohybovaly od 1,23 do 1,26:1.

Na vítězství Šefčoviče bookmakeři stanovili kurzy od deseti do 14:1, před týdnem byly v rozmezí od šesti do 6,75:1. Dlouholetý diplomat Šefčovič, kterého podporuje nejsilnější vládní strana Směr-sociální demokracie, získal v prvním kole prezidentských voleb 18,66 procenta hlasů. Čaputovou podpořilo 40,57 procenta voličů.

Na výsledky prezidentských voleb neváhali Slováci vsadit tisíce eur již před prvním kolem hlasování. Při sázkách na vítěze prvního kola většina tipujících sázkové kanceláře Niké věřila Čaputové. Naopak, při tipování, kdo skončí na druhém místě, více z nich očekávalo úspěch soudce nejvyššího soudu Štefana Harabina než Šefčoviče. Harabin nakonec skončil ve volbách na třetím místě se ziskem 14,34 procenta hlasů.