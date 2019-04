New York - Na Stanleyův pohár, o který se začne v play off NHL bojovat v noci na čtvrtek, by opět po roce mohl dosáhnout i některý z českých hokejistů. Ti jsou zastoupeni v týmech hlavních favoritů včetně toho největšího Tampy Bay, která vyhrála poprvé v historii základní část. Nový šampion bude znám v červnu.

Za posledních 15 sezon se podařilo na triumf v dlouhodobé fázi navázat jen Detroitu (2008) a Chicagu (2013). Od té doby, co triumfovali Blackhawks, vítězové Prezidentovy trofeje v play off spíše strádají. Boston následně prohrál ve druhém kole, alespoň do finále Východní konference došli rok poté Rangers. Pak skončil ve druhém kole dvakrát po sobě Washington a naposledy uhrál jen jednu sérii Nashville.

"Základní část a play off, to je něco úplně odlišného," řekl útočník Tampy Bay Tyler Johnson. "Nikdy nemůžete jít do série play off s myšlenkami na to, co a jak se vám povedlo v základní části. Tak to opravdu nefunguje, protože v play off už to nic neznamená," uvedl Johnson, jehož tým vyzve Columbus.

Tampa Bay v uplynulých měsících čněla vysoko nad ostatními a 62 výhrami z 82 zápasů vyrovnala ligový rekord. Díky triumfu v dlouhodobé fázi má na celé play off výhodu domácího prostředí, v němž je nejlepší v celé soutěži - z 41 domácích utkání vytěžila 66 bodů.

Kromě nejproduktivnějšího hráče NHL Nikity Kučerova má floridský tým v kádru i českého útočníka Ondřeje Paláta a obránce Jana Ruttu, který přišel v lednu z Chicaga.

Tampa Bay už jednou Stanley Cup získala. V roce 2004 po obratu z 2:3 ve finále porazila Calgary, na které může teoreticky narazit i letos. Flames čekají na zopakování dosud jediného triumfu ve Stanley Cupu od roku 1989, kdy s nimi slavil i útočník Jiří Hrdina. Na něj mohou nyní navázat Michael Frolík a brankář David Rittich.

Zatím není jasné, jaká bude po úspěšné základní části Rittichova role a zda dostane důvěru ve svém prvním play off NHL nebo bude chytat ostřílený Mike Smith. "Nastoupíme s tím, kdo nám dá největší šanci na vítězství," mlžil trenér Bill Peters před startem série s Coloradem, jež proklouzlo do play off v Západní konferenci jako poslední.

Mezi týmy, které by měly Tampě roli favorita co nejvíce zkomplikovat, patří i druhé týmy Západní a Východní konference San Jose (Tomáš Hertl a Lukáš Radil) a Boston (David Pastrňák a David Krejčí). Právě Bruins vytvořili s Torontem možná nejzajímavější dvojici v prvním kole.

Po obhajobě touží opět velmi silný Washington. Capitals sice přišli kvůli zranění o stabilního člena obrany Michala Kempného, české barvy ale zastupuje mladý útočník Jakub Vrána, který si s Kempným vychutnal triumf již před rokem.