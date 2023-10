Favoritem na vítězství ve StarDance je podle sázkových kanceláří Richard Krajčo

Praha - Favoritem na vítězství v televizní soutěži StarDance je podle sázkových kanceláří zpěvák a herec Richard Krajčo. Těsně za ním je snowboardistka Eva Adamczyková, dříve Samková. Objem sázek zatím nedosáhl jednoho milionu korun, kanceláře v době soutěže očekávají nárůst k nižším jednotkám milionů, tedy podobně jako minulý rok. Zájem o sázky na StarDance podle sázkových kanceláří oslovených ČTK v posledních letech stále narůstá, stejně jako u sportu a dalších společenských sázek.

"Minulé ročníky ukázaly, že dámy to v soutěži mají přeci jen složitější. Sportovci to s ohledem na pohybové automatismy nemají zdaleka tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. A svoji roli v soutěži hraje nejenom samotný výkon, ale také všeobecná popularita, výřečnost a smysl pro humor,“ řekl Roman Kovařík, expert sázkové kanceláře Fortuna.

Kurzovým favoritem je sice Krajčo, který se podle Kovaříka může opřít o několik generací fanynek i nesporné pohybové nadání, nejvíce sázek je ale vsazeno na manželský pár Evu Adamczykovou a herce Marka Adamczyka. Zvlášť Adamzcyk by podle Kovaříka mohl svým projevem oslovit širší masy.

"Bude to souboj uměleckého světa proti sportovnímu. Symbolizuje to manželský duel Adamczyková versus Adamczyk. Tipsport je sportovní firma, takže se není co divit, že u našich sázkařů vede Eva Adamczyková," uvedl mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.

Do první pětice zatím podle sázkařů patří také herečka Ivana Chýlková a bývalá modelka Iva Kubelková. "Největším překvapením by bylo vítězství cukráře Josefa Maršálka nebo herce Davida Prachaře, čemuž také odpovídají jejich vysoké kurzy 20:1,“ řekla mluvčí Chance Markéta Světlíková. Maršálek by ale podle expertů z Fortuny mohl zaujmout svým vystupováním, podobně jako tomu bylo u komika Lukáše Pavláska. Ten se i navzdory tomu, že nepatřil mezi technicky nadané tanečníky, umístil v roce 2015 na třetím místě.

Česká televize poprvé odvysílala StarDance v roce 2006. V soutěži se vždy představuje deset tanečních párů v kombinaci známé osobnosti a profesionála či profesionálky. Soutěží se ve standardních a latinskoamerických tancích a získat lze titul Král a Královna tanečního parketu. Dvanáctý ročník StarDance začne dnes 14. října a skončí 16. prosince. Z celebrit se letos soutěže zúčastní Richard Krajčo, Eva Adamczyková, Marek Adamczyk, Iva Kubelková, Ivana Chýlková, zpěvačka Tereza Mašková, herečka Darija Pavlovičová, vodní slalomář Vavřinec Hradílek, David Prachař a Josef Maršálek.