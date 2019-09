Favoritem MS je Van der Poel, Češi sází na Štybara

Harrogate (Británie) - Vrcholem mistrovství světa v silniční cyklistice bude nedělní závod mužů s hromadným startem. Z pozice favorita do něho půjde všestranný Nizozemec Mathieu van der Poel. Český tým vsadil s ohledem na profil trati o délce takřka 300 kilometrů na Zdeňka Štybara, který bude lídrem silné šestičlenné sestavy.

V 9:40 SELČ se vydá peloton na trasu z Leedsu do Harrogate, kde přijde na řadu čtrnáctikilometrový okruh, a to hned sedmkrát. Na trati sice schází náročný výstup, ale jinak o stoupání nebude nouze.

Za hlavního favorita je považován čtyřiadvacetiletý Van der Poel, který má za sebou skvělou sezonu, během níž zářil nejen na silnici, ale vyhrál v Dánsku i titul mistra světa v cyklokrosu a stal se evropským šampionem v cross country horských kol v Brně. Na silnici oslnil asi nejvíc v dubnu na prestižním závodě Amstel Gold Race.

Mnohdy nevděčné role hlavního aspiranta na zlato se Van der Poel neobává. "Jsem rozhodně jeden z největších favoritů, s tím musím souhlasit. Není to ale nic nelogického po tom, co se mi v sezoně na silnici podařilo," podotkl Van der Poel.

Tlak si nepřipouští, je na něj zvyklý a už mnohokrát ukázal, že se s ním umí vypořádat. Jak moc je pro něj nedělní závod v britském hrabství Yorkshire důležitý, potvrdil už tím, že s ohledem na přípravu vynechal i MS horských kol v kanadském Mont-Saint-Anne, kde by měl velkou naději na titul. "Nebylo to pro mě lehké, ale i taková rozhodnutí člověk musí udělat. V Británii je to pro mě šité jako na míru. A tak tomu nebude každý rok," vysvětlil Van der Poel.

Přes nepříliš zdařilou sezonu se očekává, jakou kartu vytáhne tentokrát z rukávu Peter Sagan. Devětadvacetiletý Slovák se předloni v Bergenu zařadil do vybrané společnosti těch, co mají ve sbírce tři tituly. Vedle něho si dojeli třikrát pro zlato také Alfredo Binda (1927, 1930, 1932), Rik van Steenbergen (1949, 1956, 1957), Óscar Freire (1999, 2001, 2004) a legenda legend Eddy Merckx (1967, 1971, 1974).

Sagan je ale jediný, kdo dokázal uspět třikrát v řadě. Loni v Innsbrucku, kde se radoval ve 38 letech z premiérového titulu španělský veterán Alejandro Valverde, jeho šňůra podle očekávání skončila. Tentokrát má být ale právě Sagan tím, kdo prožene Van der Poela nejvíce. Po vynikající sezoně je dalším takovým jezdcem Francouz Julian Alaphilippe.

Jsou tu ale i další: mladý belgický talent Remco Evenepoel, jeho ostřílený krajan Philippe Gilbert, Ir Sam Bennett, Australan Michael Matthews... "V mých očích je nejvážnějším soupeřem Alaphilippe. Tento rok byl po všech stránkách na silnici tím nejsilnějším jezdcem, to je zcela zřejmé," prohlásil Van der Poel.

Do boje o medaile chtějí zasáhnout i Češi. V závodě mužů s hromadným startem ji získali jen v roce 1993, kdy si dojel Lubor Tesař pro bronz, ale odděleně mezi amatéry. Roman Kreuziger vloni šestým místem vybojoval historicky nejlepší výsledek v samostatné historii České republiky. V české sestavě bude i nyní, a to spolu Janem Bártou, Josefem Černým, Františkem Sisrem, Petrem Vakočem a lídrem Štybarem.

"Štyby je s ohledem na profil jasným lídrem a celou sezonu směřuje k šampionátu. Poslední roky jsme si ukázali, že ten jednoznačný lídr je dobrá varianta, ať už jím byli v Bergenu Černý i loni Kreuziger. Zdeněk se loni obětoval pro Romana, teď mu to Roman může vrátit," řekl ČTK reprezentační trenér Tomáš Konečný.

Pochvaluje si pokrok, který reprezentace v tomto směru udělala. "Je super, že jedeme jako tým, ne jako soubor jednotlivců. Cyklistika je týmový sport a je důležité, aby to kluci tak brali, že každý chvilku tahá pilku. Kluci si pomůžou navzájem a už můžeme i v té obrovské konkurenci dělat závod," uvedl Konečný.

Očekává, že Štybar bude mít velmi silnou podporu. "Černý i Bárta jsou excelentní domestici. Sisr s Kreuzigerem skvěle čtou závod, umí se pohybovat v pelotonu. A Vakoč se skvěle vrátil po zranění. Je jedině dobře, že máme v týmu různé typy závodníků," pochvaloval si Konečný.

Věří, že když se vše sejde, cenný kov není nedosažitelný. "Medaile by byla samozřejmě krásná. Mluvíme o ní už dlouho... Musí ale do sebe všechno zapadnout. Na startu je 190 lidí, ten závodník potřebuje mít den D, vyhnout se pádům a defektům, být na správném místě ve správný čas, vždyť potenciálně může vyhrát 50 jezdců. Jde ale o jednorázový závod, kde se může stát ledacos," uvedl Konečný.

Na papíře může podle něho vypadat trať jednodušeji, než jaká bude ve skutečnosti. "Bude to extrémně náročné s ohledem na tu délku, široké cesty se tam střídají s úzkými, jsou tam kopce, bude to hodně o poziční jízdě a obrovskou roli může sehrát počasí. Jinak to bude za sluníčka ve 20 stupních a jinak v dešti. Skoro 300 kilometrů v dešti rozhodně není pro každého. S ohledem na Zdeňkovu minulost v cyklokrosu by to ale určitě vstřebával lépe než mnozí jiní," řekl Konečný.