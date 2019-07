Favoritem ligy je obhájce Slavia, na titul myslí i Plzeň a Sparta

Praha - Po rekordně krátké šestitýdenní pauze od barážových odvet odstartuje v pátek nový ročník první fotbalové ligy, který se bude podruhé hrát ve formátu s nadstavbou. Jasným favoritem na titul je obhájce Slavia, na ligový trůn se však po roční pauze chce vrátit Plzeň. Mistrovské ambice má tradičně i Sparta, i když pod novým koučem Václavem Jílkem zřejmě bude potřebovat nějaký čas na sehrání. Jediným nováčkem soutěže jsou České Budějovice.

Slavia v minulé sezoně vyhrála i pohár a po 77 letech získala double, navíc došla do čtvrtfinále Evropské ligy. Svěřenci Jindřicha Trpišovského s bohatými čínskými majiteli v zádech nemohou mít jiný cíl než obhajobu. Pražané, kteří budou v závěrečném 4. předkole bojovat o postup do skupiny Ligy mistrů, udrželi hlavní oporu a nejlepšího hráče minulého ročníku záložníka Tomáše Součka, naopak mužstvo opustil v součtu s asistencemi nejproduktivnější hráč Slovák Miroslav Stoch.

Do Belgie navíc zřejmě zamíří opora zadních řad Simon Deli a je otázkou, zda jej slávisté dokážou nahradit. Na jeho post stopera přišel David Hovorka, na pravý kraj obrany Tomáš Holeš a vůbec nejtřaskavější posilou je rumunský záložník Nicolae Stanciu, který ještě vloni na podzim hrál za rivala ze Sparty. Po hostování v Bohemians do Edenu definitivně zamířil bahrajnský útočník Júsuf Hilál.

Červenobílí, kteří se o víkendu naladili vítězstvím 3:0 v Československém Superpoháru v Trnavě, vstoupí kvůli rekonstrukci trávníku do ligy dvěma venkovními zápasy. "Prožili jsme sezonu snů 2018/19 a chceme mistrovský titul obhájit," řekl předseda představenstva Jaroslav Tvrdík.

Sparta z posledních devíti sezon vybojovala jediný titul a trofej nezískala od ročníku 2013/14, kdy vyhrála ligu i pohár. Čekání by chtěla ukončit pod novým trenérem Jílkem, jenž přišel z Olomouce.

"Sportovní cíl Sparty je historicky daný - chce hrát o titul, sbírat trofeje. Budeme dělat maximum, abychom postupnými kroky udělali ze Sparty opět silné mužstvo, které bude vítězit. Pro nás je velká ambice dorovnat dva týmy, které jsou v tuto chvíli o kousek před námi," uvedl Jílek.

Hlavními posilami třetího týmu minulé sezony jsou záložník Michal Trávník s útočníkem Liborem Kozákem. Sparťané v létě přivedli i obránce Davida Lischku s Andreasem Vindheimem a dvacetileté mladíky záložníka Ladislava Krejčího s útočníkem Martinem Graiciarem.

Plzeň hospodaří s mnohem menším rozpočtem než obě "S", přesto v minulé sezoně až do předposledního kola nadstavby bojovala s bohatší Slavií o titul. Západočeši tentokrát sáhli k většímu omlazení týmu. Hráčské kariéry ukončili zkušení Daniel Kolář s Markem Bakošem, který bude dělal asistenta kouči Pavlu Vrbovi. Další veterán Milan Petržela odešel do Slovácka.

Velkou ztrátou bude pro Viktorii odchod hlavní opory záložníka Patrika Hrošovského, jenž po kvalifikaci pohárů zamíří do Genku. Do středu pole přišli Lukáš Kalvach, Christián Herc a z hostování Dominik Janošek, do ofenzivy Viktoria získala Ondřeje Mihálika a na levý kraj Adama Hlouška.

"Slavia nemůže mít jiné ambice než obhájit titul, Sparta se musí pokusit ho už získat. My jsme připraveni jim sekundovat a budeme chtít udělat všechno pro to, aby se ten půjčený pohár na Slavii zase vrátil sem," řekl generální manažer Viktorie Adolf Šádek.

Bookmakeři nečekají, že by některý z dalších týmů elitní trojici konkuroval. V minulé sezoně čtvrtý Jablonec přišel o pět až šest hráčů základní sestavy. Vedle Sparty mají nového kouče další tři celky. Na jaře šestý Liberec povede Pavel Hoftych, Zlín Josef Csaplár a Olomouc Radoslav Látal.

Budějovice jsou jediný nováček a do ligy se vracejí po čtyřech letech s cílem vyhnout se sestupovým starostem. Dalšími adepty na boj o záchranu jsou Příbram s Karvinou, které se na jaře udržely až v baráži, či Opava.

Ligu čeká druhý ročník s pětikolovou nadstavbou. V elitní skupině o titul bude hrát šest týmů stejně jako o záchranu, v prostřední skupině o Evropu budou čtyři celky. Přímo sestoupí pouze jedno mužstvo.

Podzim bude mít rekordních 20 kol, jarní část začne v polovině února. Oproti minulé sezoně bude videorozhodčí nově u čtyř místo dosavadních tří zápasů jednoho kola. Lize se nevyhnou drobné úpravy pravidel, které začaly po světě platit 1. července. Celkem jde o 25 novinek.