Favoritem golfového US Open je Dustin Johnson

Mamaroneck (USA) - Ve formě hrající Američan Dustin Johnson je favoritem 120. ročníku golfového majoru US Open. Vedle soupeřů se musí tradičně vyrovnat s náročným hřištěm, tentokrát se hraje v Mamaronecku v klubu Winged Foot.

US Open je nejnáročnějším majorem a i letos se očekává, že výsledné skóre nemusí být pod parem. Spolu s Johnsonem se dávají šance na výhru jeho krajanovi Justinu Thomasovi. První velký titul může získat španělský hráč Jon Rahm.

První hráč světa Johnson se po koronavirové pauze vrátil ve velkém stylu a bude útočit na svůj druhý triumf z majoru. Poprvé uspěl na US Open před čtyřmi lety. "Hraju dobře, věřím si a doufám, že mi to vydrží do konce týdne," řekl.

Na hřiště ve Winged Foot se US Open vrací po 14 letech a pošesté v historii. I Rahm předpovídá, že se pod par nikdo nedostane. "Jak to říkal Mike Tyson, každý má plán do té doby, než ho trefím mezi oči, a tady je to podobné. Můžete mít plán, ale když zahrajete trošku stranou, tak jste v problémech," přirovnal.

"Vypadá to jako jedno z nejtěžších hřišť, na kterých jsem kdy hrál, ale je férové. Jsou potřeba dobré rány," uvedl Johnson k hřišti s parem 70.

Zatímco Johnson má šanci na druhý major, málokdo očekává, že by Tiger Woods přidal šestnáctý vavřín. Bývalému golfovému králi se po restartu sezony nedaří, ani jednou neskončil do 40. místa. "S přibývající věkem je obtížnější vítězit. Nedával jsem rány do dobrých míst, abych mohl pomýšlet na výhru," řekl Woods.

Z celkové dotace 12 milionů dolarů získá v neděli vítěz šek na 2,25 milionu, zhruba 50 milionů korun. Obhájcem titulu je Američan Gary Woodland.