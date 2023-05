Favoritem druhého kola tureckých voleb je podle analytičky Erdogan

Praha - Favoritem druhého kola tureckých prezidentských voleb je stávající prezident Recep Tayyip Erdogan, řekla ČTK Karolína Lahučká z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). Voliči by ho mohli upřednostnit mimo jiné pragmaticky kvůli tomu, že bude disponovat většinou v parlamentu. V případě Erdoganova vítězství se podle Lahučké v turecké zahraniční politice pravděpodobně nic příliš nezmění, země by ale s ohledem na nový mandát prezidenta mohla přestat blokovat švédský vstup do NATO.

Průzkumy naznačovaly, že by mohl Erdogana již v prvním kole porazit dlouholetý lídr opozice Kemal Kiliçdaroglu, podle oficiálních výsledků však Erdogan vyhrál první kolo se ziskem 49,5 procenta hlasů a Kiliçdaroglu dostal 44,9 procenta hlasů. Rozhodne tak druhé kolo za 14 dní. Erdoganův blok stran vyhrál podle tureckých agentur se 49 procenty hlasů i parlamentní volby a bude mít většinu. Druhý byl se zhruba 35 procenty hlasů blok stran, které navrhly na prezidenta Kiliçdaroglua.

Podle Lahučké byly Kiliçdarogluovy zisky v průzkumech nadhodnocené. "Společnost v Turecku je v mnoha směrech konzervativní," uvedla. Řada lidí tak nakonec volila, na co je zvyklá, i když bojují s ekonomickou krizí či následky katastrofálního zemětřesení, které si začátkem letošního února vyžádalo jen v Turecku přes 50.000 mrtvých.

Příznivce stávající hlavy státu mohly průzkumy zmobilizovat, podobně jako to, že se ve čtvrtek rozhodl z voleb odstoupit jeden ze čtyř kandidátů Muharrem Ince, který je Erdoganovým odpůrcem. "A nikdo si neumíme představit, jak silná je Erdoganova rétorika a vliv v rámci kampaně, kdy se postaví na pódium a začne mluvit k davu. To je něco, co se neodrazí v žádných modelech, Erdogan má sílu dav pobláznit," řekla Lahučká.

Vliv mohla mít i virální videa, která se šířila v posledních dnech na sociálních sítích, doplnila. Videa ukazovala, jak se Kiliçdaroglu choval při neúspěšném státním převratu z roku 2016 a co říkal při dalších příležitostech ve své dlouhé politické kariéře.

Ve druhém kole bude favoritem Erdogan, který si patrně udrží své voliče, ale může získat i část z těch, kteří svůj hlas pragmaticky změní, míní Lahučká. "Společnost ví, jak systém funguje, pokud by země měla opozičního prezidenta bez podpory parlamentu. Musel by vládnout pomocí prezidentských dekretů, jeho schopnost prosazovat, co slíbil, by byla omezená," vysvětlila.

Lahučká neočekává, že by Erdogan v případě zvolení chystal nějaké změny. "Nemá moc důvod se někam posouvat, v mnoha směrech je spokojený s tím, jak to je," řekl. Jistota dalšího mandátu by mohla zajistit, že Erdoganovo Turecko přestane blokovat vstup Švédska do NATO.

Vítězství Kiliçdaroglua by naopak znamenalo možnost otevřít některá "zamrzlá témata", ale odhady jsou složité. "Doma i ve světě by musel ukázat, že je silný lídr, určitě by mohl udělat i diplomatické kroky, které bychom od něj třeba nečekali, protože si myslíme, že je velice prozápadní. Pořád by ale bojoval hlavně za Turecko," konstatovala analytička.

Změna prezidenta by jistě znamenala úpravu postoje k Rusku, Kiliçdaroglu by neměl tak blízký vztah s prezidentem Vladimirem Putinem. "Dokud bude trvat válka na Ukrajině, Turecko nebude mít tendenci být víc problémové než teď. Turecko NATO potřebuje, je si vědomo, že mu dělá zázemí, aby mohlo dělat velkou politiku na Blízkém východě. S Ruskem by si netrouflo jednat tak, jak s ním jedná, kdyby nevědělo, že má za zády NATO," míní.