Favoritem Copy jsou Brazilci, Messi chce první titul s Argentinou

Brasília - Fotbalisté pořadatelské Brazílie jsou největším favoritem mistrovství Jižní Ameriky, které odstartuje v noci na sobotu SELČ. I když domácí postrádají největší hvězdu zraněného útočníka Neymara, neberou jejich fanoušci nic jiného než zlato, na které "Kanárci" čekají 12 let. První velký titul s argentinskou reprezentací konečně touží získat kanonýr Lionel Messi, svůj tým ale mezi hlavní adepty na prvenství nepočítá. Na zlatý "hattrick" budou útočit obhájci Chilané.

Chile vyhrálo Copu América před čtyřmi lety na domácí půdě i o rok později při výročním turnaji ve Spojených státech. Tentokrát mu však patří v odhadech bookmakerů až páté místo za Brazílií, Argentinou, Uruguayí a Kolumbií, i když se mu stihl uzdravit nejlepší střelec Alexis Sánchez.

Brazilci si chtějí udržet formu, kterou nabrali od loňského čtvrtfinálového vyřazení na světovém šampionátu. Od té doby v deseti zápasech neprohráli a dostali jen dva góly. Jeden od českého týmu při březnové výhře 3:1 v přípravě v Praze a další při remíze 1:1 s Panamou. Neymara, který se zranil před týdnem v přípravném duelu, by měli zastoupit hlavně vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem Roberto Firmino či Gabriel Jesus.

"Kanárci" dosud hostili Copu čtyřikrát a vždy si doma došli pro zlato. "Hrajeme ve své zemi a očekává se, že vyhrajeme. Odpovídá to tomu, jaké výkony předvádíme. Ale jestli skutečně vyhrajeme, to nevím," řekl brazilský trenér Tite. "Vzhledem k tomu, jaké hráče Brazílie má a že hraje doma, je pro všechny lidi na kontinentu favoritem," uvedl argentinský záložník Rodrigo De Paul.

Argentina dosud vyhrála jihoamerický šampionát čtrnáctkrát a může dotáhnout nejúspěšnější zemi Uruguay. Hvězdný útočník Messi sní o tom, že konečně dovede reprezentaci k velkému zlatu. Barcelonský kanonýr s Argentinou třikrát prohrál finále Copy včetně posledních dvou jihoamerických šampionátů a jednou finále mistrovství světa. Zlatou medaili má jen z olympijského turnaje v Pekingu.

"Jdeme do turnaje se stejným nadšením a nadějí jako vždy, ale realita je taková, že jsme v období přestavby týmu a nejsme kandidáty na vítězství. Je tu mnoho nových hráčů, ale my jako vždy zkusíme vyhrát. Je to dlouho, co Argentina naposledy vyhrála," připomněl jednatřicetiletý Messi, že jeho země čeká na zlato od roku 1993.

Do argentinského týmu se po roce vrátil útočník Sergio Agüero. "Přál bych si vyhrát více pro Lea Messiho než pro sebe. Hraje tak dlouho a tolik už si vytrpěl. Kdykoliv s ním mluvím, modlíme se, aby to už jednou vyšlo," řekl Agüero.

Šampionátu se zúčastní 12 týmů, z toho dva mimo kontinent. Jihoamerická asociace pozvala oba finalisty zimního asijského šampionátu. Vítězný Katar, který se chystá na domácí mistrovství světa v roce 2022, se představí na Copě poprvé, poražené Japonsko podruhé.

Týmy jsou rozděleny do tří skupin po čtyřech. Do čtvrtfinále postoupí první dva týmy ze skupiny a dva nejlepší celky z třetích míst, finále je na programu v Riu de Janeiro 7. července. Copa se bude hrát i příští rok, aby se konala ve stejných letech jako evropský šampionát.

Základní skupiny:

Skupina A: Brazílie, Bolívie, Venezuela, Peru.

Skupina B: Argentina, Kolumbie, Paraguay, Katar.

Skupina C: Uruguay, Ekvádor, Japonsko, Chile.