Fast foody mohou vydávat jídlo okénkem, banky a pošty budou otevřené

Praha - Bank a pošt se nová vládní omezení k zamezení šíření koronaviru nedotknou. Jejich pobočky zůstanou otevřené, a to i ty, které jsou v nákupních centrech. Zákaz provozu od dnešních 06:00 neplatí pouze pro restaurace a pro obchody s výjimkou potravin, lékáren či drogerií, ale zavřené musí být i služby, jako jsou kadeřnické a kosmetické salony. Rychlá občerstvení mohou i po nových opatřeních proti koronaviru pokračovat v provozu, když jídlo podávají výdejovým okénkem. Armáda zatím do nemocnic a záchrankám rozvezla 51.000 respirátorů. Na dnešní tiskové konferenci to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). V hotelech může fungovat například servis jídla na pokoje, případně si lidé mohou jídlo v hotelové restauraci vyzvednout.

Armáda v pátek rozvezla do nemocnic a záchranným službám zhruba 51.000 respirátorů, byly rozděleny podle stavu zásob a požadavků, řekl na dnešní tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek uvedl, že v pátek by mělo být dodáno zhruba 60.000 respirátorů. Někteří zdravotníci, krajské nemocnice a menší zařízení v regionech si v minulých dnech stěžovali na to, že kvůli omezení prodeje nemohou ochranné pomůcky sehnat.

Babiš dále informoval, že Vojtěch má nasmlouvané celkové závazné objednávky na 1,7 milionu respirátorů s dodáním mezi středou až pátkem příštího týdne. V pondělí by podle Vojtěcha také do Česka mělo dorazit pět milionů roušek, důležité jsou podle ministra zejména pro ochranu potenciálně rizikových pacientů například v zařízeních sociálních služeb. Roušky by měly být k dispozici například personálu, dále také lidem poskytujícím domácí péči a terénní služby.

Fast foody mohou vydávat jídlo okénkem, kadeřnictví jsou zavřená

Zákaz provozu od dnešních 06:00 kvůli koronaviru platí i pro služby, jako jsou kadeřnické a kosmetické salony. Novinářům to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Zástupci vlády také uvedli, že opatření ještě budou v následujících hodinách konkretizovat, na ministerstvu průmyslu kvůli tomu byl zřízen krizový štáb.

Rychlá občerstvení mohou pokračovat v provozu, když vydávají jídlo okénkem. V hotelech může fungovat například servis jídla na pokoje, případně si lidé mohou jídlo v hotelové restauraci vyzvednout. Restaurace mohou jídlo rozvážet. Pošty a banky fungují standardně, včetně poboček v obchodních centrech. Ze služeb mohou dále být dále v provozu také prádelny a čistírny.

Kabinet v noci rozhodl, že od dnešních 06:00 do úterý 24. března 06:00 budou uzavřeny obchody s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic, prodejen výpočetní techniky a spotřební elektroniky, malých domácích zvířat a krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů či tabákových výrobků. Stejnou účinnost má zákaz přítomnosti lidí v provozovnách stravovacích služeb, výjimkou je například zaměstnanecké stravování. Zakázán je také provoz heren a kasin.

Vláda chtěla podle Babiše zabránit tomu, aby se lidé shromažďovali ve velkých obchodních centrech. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že policie postupně k centrům vyrazí a bude kontrolovat, zda je opatření vlády dodržováno.

Štáb na ministerstvu průmyslu bude podle ministra dopravy a průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) rozšířen o specialisty v oblasti maloobchodu a služeb, aby mohlo být opatření upřesněno. Přizváni byli zástupci Hospodářské komory, Asociace malých a středních podniků, Svazu obchodu a cestovního ruchu, Svazu průmyslu a dopravy a dalších organizací. Ministerstvo také zřídilo call centrum, bude odpovídat na dotazy podnikatelů i spotřebitelů.

Vláda nebude omezovat hromadnou dopravu, uvedl Babiš

Vláda rozhodně nebude omezovat hromadnou dopravu, nikdy se o tom neuvažovalo, řekl dnes novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Je podle něho nutné, aby lidé chodili do práce. Babiš také zopakoval, že vláda nebude zavírat kvůli koronaviru určité oblasti Česka. V případě potřeby vyhlášení karantény by platila pro celou zemi.

"V žádném případě nebudeme omezovat hromadnou dopravu. My jasně říkáme, že potřebujeme, aby lidé chodili do práce," uvedl Babiš na tiskové konferenci, na níž spolu s vicepremiéry Janem Hamáčkem (ČSSD) a Karlem Havlíčkem (za ANO) vysvětlovat nové rozhodnutí o uzavření části obchodů, všech restaurací a podobných zařízení a provozoven některých služeb. Ministerský předseda ale připustil, že v nějaké situaci by vláda mohla hromadnou dopravu regulovat.

"Určitě nebudeme dělat opatření, jako dělá Rakousko, že uzavřeme nějaké oblasti. Pokud budeme mít pocit, že je potřeba vyhlásit karanténu, vyhlásíme ji pro celou Českou republiku," řekl Babiš. Spouštěče by byl další přenos koronaviru mezi obyvateli. Nyní podle něho existují dva nekontrolované přenosy, jde o případy řidiče taxi z Prahy a zdravotní sestra z Frýdku-Místku.

Od dnešních 06:00 budou s výjimkami uzavřeny obchody a restaurace

Vláda rozhodla s účinností od dnešních 06:00 o uzavření obchodů s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších. ČTK to v SMS zprávě sdělil premiér Andrej Babiš (ANO). Toto nové opatření v boji proti šíření koronaviru má trvat do úterý 24. března 06:00. Se stejnou účinností kabinet zakázal přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, výjimkou je například zaměstnanecké stravování. Od dnešních 06:00 také bude platit zákaz provozu heren a kasin. Vyplývá to z usnesení o dalších opatřeních kvůli nákaze koronavirem, které má vláda na <a href="https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-rozhodla-o-uzavreni-vsech-obchodu-krome-prodejen-potravin--lekaren--drogerii--cerpacich-stanic-a-nekterych-dalsich-180327/">webu</a>.

"Důvod byl ten, aby nedošlo ke koncentraci lidí hlavně v obchodních centrech, která otevírají v 8:30. Jsme přesvědčeni, že tato tvrdá opatření zavádíme proto, abychom zabránili skokovému nárůstu epidemie u nás," řekl Babiš Radiožurnálu s tím, že podobné opatření, jako je nyní v Itálii, chystá také Polsko a Slovensko.

Výjimka u uzavření obchodů platí dále například pro prodejny výpočetní techniky a spotřební elektroniky, malých domácích zvířat a krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů či tabákových výrobků.

Výjimku u zákazu přítomnosti lidí v restauracích tvoří provozovny, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a vězeňských zařízení. Zákaz se nevztahuje ani na prodej mimo provozovnu, tedy třeba provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny, píše se v usnesení. Původně byl od pátku vstup do stravovacích služeb zakázán mezi 20:00 a 06:00.

Na 10 dní bude také zakázána činnost provozoven stravovacích služeb v nákupních centrech s plochou přes 5000 metrů čtverečních. Zákaz provozu heren a kasin v usnesení není omezen konečným termínem 24. března 06:00, jako je tomu u ostatních opatření.