Fasel chce, aby hokejové mistrovství světa 2023 zůstalo v Rusku

Moskva - Mezinárodní hokejová federace (IIHF) chce mistrovství světa v roce 2023 ponechat v Rusku. Řekl to prezident IIHF René Fasel. Rusko přitom kvůli postihu od Světové antidopingové agentury (WADA) za doping přišlo na čtyři roky o pořadatelství vrcholných akcí.

Součástí pondělního trestu WADA za zmanipulování dat z moskevské laboratoře bylo i odebrání ruského pořadatelství světových šampionátů v následujících čtyřech letech. To musejí učinit všechny sportovní federace, které podepsaly antidopingový kodex, pokud změna pořadatele není "z právních či praktických důvodů vyloučena".

IIHF mezi signatáře kodexu patří, Fasel však naznačil, že bude usilovat o udržení MS 2023 v Petrohradu. Prezident tamního klubu KHL Gennadij Timčenko chce ve městě vybudovat největší hokejovou halu na světě.

Fasel chce počkat na verdikt sportovní arbitráže CAS, k níž se Rusko hodlá odvolat. "Dnes ještě není nic jisté. Budeme na tom pracovat a uděláme vše, abychom chránili naše zájmy a naši federaci. Věříme, že rozhodnutí nebude politické, ale férové a podle práva," citovala Fasela agentura Reuters.

Ruští sportovci navíc podle rozhodnutí WADA nesmějí příští čtyři roky vystupovat na vrcholných sportovních akcích pod svou vlajkou a se svou hymnou. Týká se to olympijských her v Tokiu 2020, zimní olympiády 2022 v Pekingu, paralympijských her a světových šampionátů.