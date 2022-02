Farský se vzdal poslaneckého mandátu, nahradí ho Levko

Praha - Poslanec STAN Jan Farský se prohlášením na sněmovním plénu vzdal poslaneckého mandátu. Do Česka přiletěl, aby tento krok učinil, z několikaměsíční stáže ve Spojených státech. Za Farského do dolní komory nastoupí zřejmě ve středu divadelní manažerka a zastupitelka Liberce Jarmila Levko. Je členkou Starostů pro Liberecký kraj, tedy partnerského hnutí Starostů a nezávislých (STAN).

Osobní prohlášení je jedním ze dvou zákonných způsobů, jak se může poslanec mandátu vzdát. Druhým je notářský zápis před českým notářem. Ze Spojených států Farský podle právních rozborů ministerstva spravedlnosti a úřadu vlády složit mandát nemohl, mohlo by to vést ke zpochybnění výsledků hlasování poslanců.

Farský na plénu uvedl, že poslancem byl 11 let. Poděkoval všem s tím, že každá debata byla obohacující. Koaličnímu kabinetu Petra Fialy (ODS) popřál, ať je úspěšnou vládou, protože když bude úspěšnou vládou, budou to úspěšné roky i pro Česko. Farský uvedl, že vláda to nemá jednoduché, protože část problémů zdědila a část jich přichází i nově. "Jedním z těch problémů, které se objevily nanovo, jsem se stal i já,“ řekl. Nechtěl, jak uvedl, vládu zatěžovat tím, že by jí starosti přidělával, a proto se rozhodl vzdát se poslaneckého mandátu. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) Farskému popřála, ať se mu daří.

Farský odletěl do Spojených států v polovině ledna. Předtím oznámil, že Fulbrightova komise podpořila jeho projekt a že získal prestižní stipendium. Vzdal se pozice šéfa klubu STAN, mandát si chtěl ponechat s tím, že ze zámoří případně dorazí na klíčová hlasování. Poslanecký plat chtěl posílat několika neziskovým organizacím.

Opoziční politici obvinili Farského z pohrdání voliči, ale i podle představitelů vládních stran nebylo jeho rozhodnutí správné. Farský o tom, že bude ve Spojených státech, navíc věděl již před loňskými říjnovými volbami. Po tlaku opozice, koaličních politiků a výzvě mateřského hnutí STAN se rozhodl, že na poslanecký mandát rezignuje.

Farský je druhým poslancem, který se v nynějším volebním období mandátu vzdal. V závěru ustavující schůze složil mandát hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO), kterého do Sněmovny vynesly přednostní hlasy z posledního místa kandidátky. Nahradila ho Margita Balaštíková (ANO), která byla poslankyní i v minulých dvou volebních obdobích.