Farský se již vrátil do ČR, mandát poslance složí v úvodu úterní schůze

Praha - Poslanec Jan Farský (STAN) se již vrátil ze zahraniční stáže do Česka, aby se mohl osobně vzdát mandátu. Sdělil to dnes ČTK. Mluvčí vládních Starostů a nezávislých (STAN) Sára Beránková doplnila, že Farský funkci složí hned v úvodu úterního jednání Sněmovny. Farský čelil kritice koaličních partnerů i opozice za půlroční stáž v USA, kterou chtěl absolvovat současně s výkonem poslanecké funkce. Po výzvě předsednictva STAN se rozhodl mandátu vzdát.

Farský v lednu oznámil, že Fulbrightova komise podpořila jeho projekt a že získal prestižní stipendium na univerzitě v americkém Oregonu. Vzdal se poslaneckého platu a pozice šéfa klubu STAN a přislíbil, že i ze stáže se případně vrátí na klíčová hlasování. Do Spojených států odletěl v polovině ledna. Po kritice sněmovní opozice i koaličních partnerů a výzvě vlastního hnutí se ale rozhodl funkci složit.

Do ČR se musel Farský vrátit kvůli předpisům, které umožňují na poslanecký mandát rezignovat pouze osobním prohlášením na schůzi komory. Pouze při závažných okolnostech se lze funkce vzdát prohlášením sepsaným formou notářského zápisu. Ministerstvo spravedlnosti kvůli situaci zpracovalo analýzu, podle které by jiné složení mandátu než ve Sněmovně či před českým notářem mohlo vést ke zpochybnění výsledků hlasování poslanců.

Farský v návaznosti na to oznámil, že se do ČR vrátí, aby se mandátu vzdal osobně 15. února. "Samozřejmě (to) platí, v ČR už jsem," sdělil dnes Farský ČTK. Beránková uvedla, že Farský by se měl vzdát svého mandátu hned na úvod úterní schůze. V dolní komoře má Farského nahradit ředitelka libereckého Divadla F. X. Šaldy Jarmila Levko (Starostové pro Liberecký kraj). V čele poslaneckého klubu vládních Starostů ho vystřídal Josef Cogan.