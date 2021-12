Farský: Nová vláda chce příští týden schválit program pomoci kvůli energiím

Praha - Nová vláda, která by měla nastoupit v pátek, se chystá příští týden schválit programy pomoci proti dopadům zdražování energií. Zástupci pětikoalice, kterou tvoří Spolu a Piráti a STAN, o opatřeních už jednají s vedením úřadu práce a ministerstva práce. Na tiskové konferenci šéfů poslaneckých klubů pětikoalice to řekl šéf poslanců STAN Jan Farský. Program mimořádné středeční sněmovní schůze k trojici zákonů, jimiž chce problém se zdražováním řešit dosluhující vláda, podle předsedy klubu ODS Marka Bendy pětikoalice neschválí.

Energie v Česku prudce zdražují. Po nedávném skončení společnosti Bohemia Energy muselo navíc kolem 900.000 odběratelů přejít k dodavatelům poslední instance, kde se jim zálohy násobně zvedly. Stejně jsou na tom i klienti dalších firem, které s dodávkami skončily. Vláda Andreje Babiše (ANO) poslala Sněmovně návrhy tří zákonů ke zmírnění dopadů růstu cen, a to o snížení DPH, o obchodování s povolenkami a o podporovaných zdrojích energie.

"Řešení jsou na úrovni vlády. Naše vláda, která bude v pátek jmenována, si je toho vědoma. V příštím týdnu to bude řešit schválením aktivních programů. V tomto týdnu už probíhají jednání s vedením úřadu práce, s vedením ministerstva, aby opatření byla skutečně adresná," řekl Farský.

Babišova vláda v demisi navrhuje převedení asi 17 miliard korun z výnosů emisních povolenek do rozpočtu, peníze se mají využít na případné zmírnění dopadů. Bylo by to asi 1500 korun na domácnost. Kompenzace za část regulované ceny má umožnit novela o podporovaných zdrojích. Další z návrhů se týká pro příští rok odpuštění DPH.

"Ta schůze řešení nepřináší, přináší plošná opatření, která budou nesmírně drahá pro celou společnost, ale nepomůžou těm, kteří si pomoc zaslouží," uvedl Farský. Podotkl, že návrhy jsou podle vládní legislativní rady v rozporu s evropskou legislativou. Benda na dotaz, zda se nemůže stát, že pětikoalice program mimořádné schůze nepodpoří, odpověděl: "To se nemůže stát, to se stane".

Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO a končící ministryně financí Aleny Schillerové má prominutí DPH pro příští rok pomoci "všem rychle se dostat z krize". "Argument, že je to v rozporu s právem EU? Ano, je," řekla Schillerová. Podotkla, že ČR jednala o výjimce. Dodala, že díky dvouměsíčnímu prominutí DPH u energií v listopadu proti říjnu klesly ceny elektřiny o 16 procent a plynu o víc než 11 procent. Podle dosluhujícího ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka (ANO) se pro příští rok očekává zdražení energií o 30 až 70 procent, bez DPH by bylo nižší.

Ministerstva práce a průmyslu před několika týdny vedla spor o to, kdo má dopady prudkého růstu cen energií řešit. Ministerstvo práce pod vedením Jany Maláčové (ČSSD) tehdy oznámilo, že nástroje nemá. Po několika dnech pak končící šéfka resortu řekla, že lidé v hmotné nouzi mohou získat na úhradu záloh dávku mimořádné okamžité pomoci. Mimořádná dávka bude i pro část lidí, kteří přejdou do konce roku od dodavatelů poslední instance k běžným dodavatelům. Úspory žadatelů o peníze od státu ale nesmějí přesahovat určitou hranici. Babišův kabinet Sněmovně poslal teď i návrh novely o sociální podpoře, podle které by mohly v příštím roce dávky na bydlení jednorázově kvůli zdražení vzrůst. Podle expertů na sociální problematiku jsou navrhované částky nedostatečné.