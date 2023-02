Farský by mohl být externím poradcem prezidenta Pavla

Praha - Bývalý poslanec Jan Farský (STAN) by mohl být externím poradcem budoucího prezidenta Petra Pavla pro otázky vnitřní politiky. Pavel to řekl novinářům na dnešní tiskové konferenci. Vyloučil, že by se někdejší šéf poslanců Starostů a nezávislých měl stát ředitelem politického odboru prezidentské kanceláře.

Farský před dvěma týdny potvrdil, že chystá schůzku s Pavlem, podle serveru Seznam Zprávy ho zvolený prezident oslovil kvůli funkci poradce pro otázky domácí politiky. Pavel dnes na dotaz odmítl, že by s Farským jednal kvůli funkci šéfa odboru. "S panem Farským jsem přímo nejednal, bavili jsme se spíš o tom, že by byl externím poradcem pro otázky vnitřní politiky," uvedl.

Budoucí kancléřka Jana Vohralíková serveru před 14 dny řekla, že by na Hradě chtěla obnovit politický odbor. Pavel dnes řekl, že o obsazení vedení tohoto odboru by mělo být brzy jasno. "V krátké době se dozvíte, s kým na toto místo budu počítat," řekl.

Farský je místopředsedou vládního hnutí STAN, poslaneckého mandátu se vzdal loni v únoru. Po výzvě vedení Starostů tak reagoval na kritiku své půlroční stáže ve Spojených státech, kterou chtěl původně absolvovat současně s výkonem své poslanecké funkce. Poslancem byl od roku 2010, osm let byl starostou Semil.