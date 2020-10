Farmářské trhy žádají změnu omezení počtu lidí na metry čtvereční

Opatření proti šíření koronaviru na farmářských trzích na Tylově náměstí v Praze na snímku z 27. října 2020. Vláda od následujícího dne, tj. 28. října, zakázala kvůli šíření koronaviru na trzích prodej kromě prodeje potravin. Dovolený bude i prodej z pojízdných prodejen. Zároveň se ale na trzích zakáže konzumace, stánky by měly být minimálně dva metry od sebe a maximální počet osob by měl být 20 lidí na 400 metrů čtverečních.

Praha - Vláda by měla upravit opatření pro farmářské trhy, podle kterého může být na 400 metrech čtverečních nejvýše 20 lidí. Je nerealizovatelné. Navíc několikanásobně převyšuje předepsaný dvoumetrový odstup mezi lidmi. V potaz by se měla vzít také skutečnost, že v prostoru trhů se pohybují nejen nakupující, ale i lidé, kteří místem jen procházejí. Pokud by restrikce zůstala v platnosti ve stávajícím znění, hrozí, že farmáři nebudou trhy raději pořádat. V otevřeném dopise vládě to dnes uvedla Asociace farmářských tržišť České republiky.

Vládní nařízení podle asociace nařizuje, že na jednoho člověka na farmářských trzích má připadat plocha čtyři krát pět metrů, přitom pro dvoumetrový rozestup stačí plocha dva krát dva metry. Vláda by měla opatření změnit podmínku na tuto úroveň, uvedla asociace. Organizátor je dále podle ní na rozdíl od supermarketů přímo zodpovědný za to, kolik lidí se v místě pohybuje. Prostor trhů je přitom volně přístupný.

Odborné posudky podle asociace několikrát potvrdily, že nakupování na vzduchu je z hlediska šíření nákazy bezpečnější, než v uzavřených prostorech. "Jsme rádi, že jste nyní farmářské trhy nezakázali plošně, jako tomu bylo během tzv. první vlny koronavirové krize, i když ostatní prodejny potravin i supermarkety zůstaly otevřeny. S novým nařízením pro farmářské trhy, jako je rozvolnění mezer mezi stánky na minimálně čtyři metry nebo zákaz konzumace na místě, posílení hlídek atd., souhlasíme, jsou logická, v souladu s myšlenkou podpory našim farmářům a výrobcům," uvedla dále asociace.

Vláda od středy zakázala prodej na trzích kromě prodeje potravin na farmářských trzích. Dovolený je i prodej z pojízdných prodejen. Zakázána je konzumace na trzích. Podle dosluhujícího ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) kabinet zvažoval i úplný zákaz prodejů na trzích. O víkendu se v médiích totiž objevily záběry zaplněné pražské náplavky, která je tradičním místem jejich konání.