Farmářské trhy v Praze se znovu otevřou příští týden

Praha - V pondělí se v Praze spustí v reakci na uvolnění vládních opatření farmářské trhy na Tylově náměstí. Vyplývá to z informací Prahy 2. Spolek Archetyp, který v metropoli provozuje tři tržiště, je v sobotu 25. dubna znovu otevře na náplavce na Rašínově nábřeží a na Kubánském náměstí a poté 2. května na Řezáčové náměstí. Naopak v Praze 5 zatím trhy nebudou. Tržiště jsou podobně jako jiné obchody kvůli koronaviru zavřená vládním nařízením od poloviny března.

Vláda rozhodla, že trhy budou moci znovu fungovat od pondělí. Trhy na Tylově náměstí se podle tiskové zprávy Prahy 2 spustí se zhruba polovinou stánků. "Skončí tak nelogický stav, kdy byly otevřené prodejny potravin a současně zakázán provoz trhů ve venkovním prostoru. Významná skupina podnikatelů, především rodinných farem, tak byla tímto zbytečně diskriminována," řekl místostarosta Prahy 2 Michael Grundler (TOP 09).

Trhy provozované spolkem Archetyp na rozdíl od těch na Tylově náměstí nefungují každý den. "Co se frekvence konání trhů týče, od 25. dubna budou farmáři zákazníkům k dispozici v běžném režimu, tedy farmářský trh Kubáň bude otevřený v úterý, čtvrtek a sobotu, trhy Heřmaňák a Náplavka v sobotu," uvedl provozovatel trhů Jiří Sedláček.

Dodal, že na trzích nebudou stánky s občerstvením na místě ani pouliční umělci. "Na Kubáni by mohlo být deset až 15 stánků, na Heřmaňáku zhruba stejný počet a na náplavce kolem 60 stánků," doplnil Sedláček. Stánky budou podle něj nabízet především základní potraviny jako pečivo, uzeniny, vejce, mléčné výrobky, ryby, ovoce a zeleninu. "Postupně budeme přidávat doplňková řemesla a pak i občerstvení, ovšem výhradně k odnosu domů, jako to mají například restaurační okénka," řekl. Dodal, že k běžnému provozu by se trhy mohly vrátit začátkem prázdnin.

Naopak trhy na pěší zóně Anděl a na Tilleho náměstí na Barrandově se podle sdělení městské části zatím konat nebudou. Praha 5 na webu uvedla, že o obnovení provozu trhů bude včas informovat.

Asociace farmářských tržišť, které Sedláček předsedá, podle něj od února pracovala na bezpečnostních pravidlech a doporučeních pro stánkaře. Těmi vláda podmínila znovuotevření tržišť. Mezi pravidla patří například dvoumetrové odstupy mezi zákazníky nebo odstupy mezi stánky. Každý stánek bude mít omyvatelný pult s dezinfekcí, která bude k dispozici i zákazníkům.

Vláda o plánu znovu umožnit pořádání farmářských trhů informovala v úterý, jde o jeden z prvních kroků plánovaného uvolnění krizových opatření. Za dodržování hygienických pravidel bude odpovídat provozovatel.