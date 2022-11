Farmaceutická společnost FAVEA z Kopřivnice spustila výrobu kapsle v kapsli

Kopřivnice (Novojičínsko) - Společnost FAVEA z Kopřivnice na Novojičínsku, která vyrábí doplňky stravy, spustila výrobu nové technologie kapsle v kapsli. Dokáže tak v jedné formě zkombinovat účinné látky, které se jinak musí užívat zvlášť ve dvou i více produktech. FAVEA je první firmou v Česku a druhou v Evropě, která má pro tuto technologii vlastní výrobní zařízení i know-how. Novinářům to dnes řekla generální ředitelka společnosti Martina Pavlová.

Fotogalerie

Firma technologii vyvíjela zhruba rok a půl a investovala téměř 70 milionů korun. Kapsle v kapsli může zkombinovat prachové a olejové látky, které se pak uvolňují podle potřeby v různé době v různých částech těla. FAVEA v ní dokáže zkombinovat až 20 účinných látek. Kapsle navíc uživatele podle ředitelky nezatěžuje žádnými pomocnými chemickými látkami, barvivy či konzervanty.

"V čem jsme unikátní, je to, jakou formou a cestou jsme ty věci kombinovali. Je to věc, jakou tady nikdo nedělá. I díky tomu, jak je náš tým inovativní, dokážeme přinést na trh něco, co výrobci, i kdyby měli stejnou linku, neudělají," řekla Pavlová. Linka je podle ní unikátní i ve světovém měřítku. "Ve své podstatě je to prototyp, je šitá na míru, je upravená tak, jak jsme chtěli," řekla ředitelka.

Ve vývoji má firma několik produktů, které by mohly být komerčně na trhu v prvním čtvrtletí příštího roku. "Nemohu říct detaily. Mohu jen zmínit, že vyvíjíme produkt, který bude cílen pro ženy ve formě jakéhosi multivitaminu při přípravě k otěhotnění, těhotenství a po porodu. Máme i produkt, který podporuje mozkovou aktivitu, takovou tu správnou kondici mozku," řekla Pavlová. Další výrobek bude prospěšný pro trávení. "Je to kombinace probiotických kultur, vitaminů a omega 3 kyselin," řekla ředitelka.

Na zahraničním trhu je podle ní o tyto produkty zatím větší zájem než na českém. Brzy by měly být k dostání v Evropě, například v severských zemích a Německu. "V tuhle chvíli nebudou pod hlavičkou FAVEA, protože FAVEA je smluvní výrobce a vývojář pro partnery. Všechny produkty budou na trhu umístěny pod jinou značkou," řekla Pavlová.

Firma dokáže vyrobit minimálně 70.000 kapslí za hodinu, každá z nich váží necelý gram. "V současné chvíli jsme schopni dělat přibližně 500 až 700 kilo denně při dvousměnném provozu. Záleží na povaze látek, které tam mícháme, na složení produktu, ale minimálně půl tuny jsme schopni plnit," řekl manažer výrobního oddělení Lukáš Černák.

FAVEA se zabývá smluvní výrobou a její produkty se na trhu prodávají pod značkami jejích obchodních partnerů. Má ale také svou značku, kterou distribuuje sesterská společnost FAVEA plus. Zhruba 70 procent produkce jde na export. Společnost vyváží do zemí Evropské unie, například Švédska, Rumunska, Německa, Francie, ale také do Austrálie, Vietnamu, Japonska, USA nebo do Mexika.

Farmaceutická firma FAVEA byla založena v roce 1994 jako rodinná společnost. Nyní má téměř 100 zaměstnanců hlavně z blízkého okolí a většina z nich jsou ženy. V roce 2020 tržby společnosti z vlastních výrobků a služeb činily 155,9 milionu korun, loni v důsledku koronavirové pandemie mírně klesly na 140,8 milionu. Čistý zisk firmy přesáhl 14 milionů korun.