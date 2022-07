Faráře Toufara ode dneška připomíná v Arnolci na Jihlavsku bronzová busta

Arnolec (Jihlavsko) - Bronzová busta ode dneška připomíná v Arnolci na Jihlavsku faráře Josefa Toufara umučeného komunistickými vyšetřovateli. Kněze, od jehož narození uplynulo 120 let, dnes mimo jiné uctili také slavnostní bohoslužbou. Arnolec kvůli tomu navštívilo několik stovek lidí. Toufar se v Arnolci narodil a vyrůstal. ČTK to za pořadatele řekl publicista Miloš Doležal.

Podle něj Toufarova osobnost vyniká v mnoha rozměrech. "Na svou dobu byl jako kněz velmi otevřený. Nerozlišoval mez věřícími a nevěřícími. Ve farnosti se seznámil se všemi lidmi a říkal, že každý člověk je pro něj důležitý a zajímavý. A to nebylo v katolické církvi ve 30., 40. a 50. letech vůbec běžné," uvedl Doležal.

Dodal, že Toufar také velmi uznával vzdělání a vnímal ho jako důležitou součást života. "Proto dbal na to, aby jeho farníci a přátelé byli vzdělaní lidé a aby uznávali hodnoty jako demokracie a svoboda," řekl Doležal.

Toufar se narodil 14. července 1902. Z fary v Číhošti na Havlíčkobrodsku, kde naposled sloužil, ho kvůli takzvanému číhošťskému zázraku odvlekla komunistická Státní bezpečnost. Po brutálních výsleších zemřel 25. února 1950. Číhošťský zázrak, při kterém se v prosinci 1949 podle svědků hýbal křížek na oltáři v kostele, nebyl nikdy zcela objasněn.

Dnes odhalenou bustu vytvořil sochař Stanislav Müller. Náklady hradila obec, která kvůli tomu vytvořila sbírku a shromáždila v ní 240.000 korun. "Socha se připravovala 11 let. Od nápadu, přes materiál, umístění, výraz ve tváři a podobně. Nejedná se pouze o portrét. Snažil jsem se o zachycení několik symbolů odkazujících na to, jak hluboce věřící člověk to byl či jak byl spjat s krajem a rodnou obcí. Pro mě osobně to byla velká čest na soše pracovat a zároveň chci poděkovat obci Arnolec za důvěru a speciálně panu starostovi za jeho osobní zápal pro tuto věc," řekl Müller. Dodal, že Toufarův odkaz je v současnosti vysoce aktuální. Ať už se jedná o lidský, duchovní či politický rozměr. "Vznik tohoto díla v tuto dobu je věru potřeba," řekl sochař.

Na Toufara při příležitosti 120 let od jeho narození vzpomínají lidé ve farářově rodném Arnolci, ale i v blízké Polné a ve Zhoři. Dvoudenní program s bohoslužbami, přednáškami, koncertem a putováním krajinou začal v pátek v polenském kostele Nanebevzetí Panny Marie.