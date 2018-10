Chicago - Chicagský maraton vyhrál slavný britský vytrvalec Mo Farah v novém evropském rekordu 2:05:11. Dosavadní maximum Nora Sondreho Nordstada Moena z loňského závodu ve Fukuoce překonal v dešti o 37 sekund. Pro čtyřnásobného olympijského vítěze to bylo první maratonské vítězství v kariéře, v níž dosud sbíral úspěchy především na dráze.

Pětatřicetiletý Farah se začal naplno věnovat silničním běhům až v tomto roce a na jaře skončil třetí v maratonu v Londýně časem 2:06:21, kterým dosud vedl letošní evropské tabulky. Nyní přidal i evropský rekord, který drží také na tratích 1500, 5000 a 10.000 metrů na dráze a v půlmaratonu.

"Byl to úžasný pocit proběhnout cílem jako první. Navíc tohle je velký maraton," radoval se Farah po svém třetím "ostrém" maratonu v životě. "Počasí nebylo nic moc a všichni mysleli hlavně na to, jak bude, než na čas. Ale nakonec se to povedlo. Ze začátku to bylo takové lenivé, ale na konci jsem se cítil výborně a mám z toho velkou radost," dodal.

Vítězství vybojoval s náskokem 13 sekund před Etiopanem Mosinetem Geremewem, kterému utekl v posledním kilometru. Důvod k radosti měl i třetí Japonec Suguru Osako, který časem 2:05:50 zlepšil národní rekord, za což mu japonský atletický svaz slíbil vyplatit odměnu 100 milionů jenů (19,6 milionu korun). V Chicagu si tak vydělal výrazně víc než Farah.

Obhájce prvenství Američan Galen Rupp, který v květnu vyhrál maraton v Praze, doběhl pátý za 2:06:21. Za svým osobním rekordem z české metropole zaostal o 14 sekund.

Mezi ženami ovládla chicagský závod Keňanka Brigid Kosgeiová výkonem 2:18:35, kterým se zařadila na čtvrté místo letošních tabulek. Druhou Dereje Rozaovou z Etiopie porazila o téměř tři minuty.

Chicagský maraton:

Muži: 1. Farah (Brit.) 2:05:11, 2. Geremew (Et.) 2:05:24, 3. Suguru (Jap.) 2:05:50, 4. Kipkemoi (Keňa) 2:05:57, 5. Rupp (USA) 2:06:21, 6. G. Kirui (Keňa) 2:06:45.

Ženy: 1. Kosgeiová (Keňa) 2:18:35, 2. Derejeová 2:21:18, 3. Demiseová (obě Et.) 2:22:15, 4. F. Kiplagatová 2:26:08, 5. Nyaruaiová (obě Keňa) 2:31:34, 6. Crouchová (USA) 2:32:37.