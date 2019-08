Farage zaútočil na královskou rodinu, královnu ale ušetřil

Londýn - Šéf britské Strany pro brexit Nigel Farage v projevu na konferenci pravicových aktivistů v Austrálii zaútočil na některé členy britské královské rodiny. Informoval o tom list The Guardian. Podle Farage například někdejší královna Alžběta, matka dnešní panovnice, "popíjela gin a kouřila jednu za druhou". Farage se také vysmíval ekologickým iniciativám prince Charlese.

Na milost vzal současnou královnu Alžbětu II., která je podle něho "úžasnou a inspirativní ženou". Britové podle něho mají "zatracené štěstí", že je jejich královnou. "Co se týče jejího syna, co se týče malého Charlieho (prince Charlese - pozn. ČTK) a změny klimatu - ach jo, ach jo, ach jo," prohlásil Farage o následníkovi trůnu. "Vše, co k tomu mohu říci, je to, že malý Charlie je nyní po sedmdesátce - ať královna žije dlouho, dlouho, dlouho," uvedl také. "A když chci, aby královna žila dlouho, aby se malý Charlie nestal králem, chci, aby malý Charlie žil ještě déle a (jeho syn) William navždy, aby se Harry nestal králem," pokračoval Farage.

The Guardian ale připomíná, že princ Harry, druhorozený syn prince Charlese, je nyní v pořadí na trůn šestý. Přednost před ním mají všechny tři Williamovy děti.

Harryho Farage označil za "chlapáka, co se dostává do šlamastyky, co na rozlučku se svobodou přichází v nepatřičném oblečení, který moc pije a dělá pěkný čurbes". Šéf Strany pro brexit narážel na některé Harryho eskapády z minulosti, kdy například v roce 2005 přišel na večírek oblečený v nacistické uniformě. Vysmíval se také rozhodnutí Harryho a jeho manželky Meghan mít jenom dvě děti kvůli obavám o životní prostředí. Je to podle něho "nepodstatné vzhledem k tomu, že na Zemi je v současnosti 2,6 miliardy Číňanů a Indů".

Nejde o první případ, kdy Farage dal najevo svou nelibost vůči některým členům britské královské rodiny, píše The Guardian. V roce 2008 byl například jediným europoslancem, který netleskal Charlesovu projevu o změnách klimatu a nechal se slyšet, že princovi poradci jsou "v nejlepším případě naivní a hloupí".

Na sobotní konferenci v Sydney Farage před asi pěti stovkami lidí mluvil také o brexitu a o údajné předpojatosti médií.